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اجرای مرحله نمونه طرح جایگزینی بخاریهای قدیمی با نمونههای دارای راندمان بالا در چهارمحال و بختیاری کلید خورد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری،مدیر عامل شرکت گاز استان گفت: این طرح با هدف کاهش فشار بر شبکه گازرسانی در فصول سرد سال و مقابله با آلایندگیهای زیستمحیطی اجرا شده است.
سلیمیان گفت:با توجه به اقلیم سردسیر این استان و نیاز مبرم به سوخت گاز در ماههای پایانی سال، اجرای طرح ملی جایگزینی تجهیزات گرمایشی با راندمان بالا به صورت آزمایشی در این منطقه آغاز شده است.
وی افزود:این طرح که تحت نظارت نهادهای مربوط به انرژی و محیط زیست اجرا میشود، بر دو محور اصلی «بهرهوری انرژی» و «ایمنی شهروندان» استوار است. سلیمیان گفت:هدف از این جایگزینی، کاهش نرخ اتلاف حرارتی و در نتیجه کاهش مصرف گاز در واحدهای مسکونی است .
مدیر عامل شرکت گاز استان گفت:در مرحله نخست این طرح، اولویت با خانوارهایی است که از تجهیزات گرمایشی بسیار قدیمی و با راندمان پایین استفاده میکنند.
نتایج بهدست آمده از این مرحله در استان چهارمحال و بختیاری، الگوی اصلی برای تدوین دستور العملهای اجرایی طرح ملی در سایر استانهای سردسیر کشور خواهد بود.