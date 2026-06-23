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کتاب «چراغ خانه امام حسین علیهالسلام» نوشته فاطمه برجوئیفرد، با نگاهی ساده و کودکانه، کودکان را با ارزش و اهمیت برپایی آیینهای عزاداری سیدالشهدا علیهالسلام آشنا میکند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، کتاب «چراغ خانه امام حسین علیهالسلام» از جمله کتابهای متفاوت حوزه کودک و نوجوان بهشمار میرود؛ اثری که نویسنده آن در دوران تحصیل مقطع ابتدایی به نگارش درآورده و تصویرگری آن را نیز خود بر عهده داشته و همین موضوع باعث شده است تا کتاب، حال و هوایی کودکانه و نزدیک به دنیای ذهنی مخاطبان داشته باشد.
این کتاب بیش از اینکه به بیان اطلاعات تاریخی درباره امام حسین علیهالسلام بپردازد، تلاش میکند تا کودکان را با فضای محرم و فلسفه برگزاری آیینهای عزاداری آشنا کند.
داستان بر پایه یک برداشت کودکانه از سخنی درباره روشن نگه داشتن «چراغ خانه امام حسین علیهالسلام» شکل گرفته است و از همین مسیر، اهمیت تداوم مجالس و محافل حسینی را به مخاطب منتقل میکند.
سادگی روایت و خلاقیت در پرداخت داستان، از ویژگیهای برجسته این اثر است. کودکان در این داستان با مفاهیمی مانند علاقه به اهل بیت علیهمالسلام، مشارکت در فعالیتهای مذهبی و ارزش زنده نگه داشتن یاد و نام امام حسین علیهالسلام آشنا میشوند. همچنین آگاهی از اینکه نویسنده کتاب فردی همسن و سال آنان بوده است، میتواند انگیزهای برای تقویت خلاقیت، نوشتن و اعتماد به تواناییهای فردی در میان کودکان باشد.
کتاب «چراغ خانه امام حسین علیهالسلام» اثری مناسب برای آشنایی کودکان با فرهنگ محرم و نقش آنان در حفظ و تداوم سنتهای عاشورایی است.