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فعال فرهنگی با توجه به ابعاد شخصیتی شهید فریدون عباسی، گفت: آنچه این شهید را متمایز میکرد، ترکیب علم، جسارت، آیندهنگری و توانایی تربیت نیروهای جوان بود؛ ویژگیهایی که از او شخصیتی اثرگذار و جریانساز در عرصههای علمی، اجرایی و فرهنگی ساخت.
محمدصادق شهبازی، فعال فرهنگی، در گفت و گوی اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما در حاشیه آیین سنگرساز بیسنگر، اظهار داشت: شهید عباسی در کنار فعالیتهای علمی و تخصصی، حضوری جدی در عرصههای اجرایی داشت و همواره با نگاهی آیندهنگر به مسائل کشور میاندیشید. او از جمله افرادی بود که در مقاطع حساس، بهویژه در موضوع هستهای، تنها به وضع موجود نگاه نمیکرد، بلکه افقهای پیش رو و نیازهای آینده کشور را نیز مد نظر قرار میداد.
وی گفت: یکی از برجستهترین ویژگیهای شهید عباسی، جسارت در تصمیمگیری و عبور از مرزهای ناشناخته بود. پیشرفتهای هستهای کشور، حاصل تلاش افرادی بود که حاضر شدند تا هزینه ورود به عرصههای جدید را بپردازند و با شجاعت، راههایی را باز کنند که بسیاری از ورود به آنها پرهیز داشتند.
شهبازی اضافه کرد: شهید عباسی بهخوبی میدانست که موفقیت یک جریان علمی، تنها به فعالیت یک مدیر یا پژوهشگر وابسته نیست. به همین علت، بخش مهمی از توان خود را صرف تربیت نیروهای جوان و ایجاد شبکهای از متخصصان متعهد کرد. امروز نیز بسیاری از شاگردان و همراهان او آمادهاند تا مسیر علمی و مدیریتی شهید عباسی را ادامه دهند.
فعال فرهنگی با توجه به نقش شهید عباسی در ایجاد ارتباط میان حوزههای مختلف علمی، دفاعی، فرهنگی و رسانهای، گفت: او تلاش میکرد تا میان مجموعههای گوناگون کشور پیوند برقرار کند و ظرفیتهای مختلف را برای پیشبرد اهداف ملی به کار گیرد. همین نگاه موجب شد تا علاوه بر عرصههای علمی، در حوزههای سیاسی، فرهنگی و اجتماعی نیز حضوری فعال و اثرگذار داشته باشد.
وی ااظهار داشت: زندگی شهید عباسی از دوران سخت کودکی تا حضور در دفاع مقدس، فعالیتهای علمی و مسئولیتهای ملی، همواره با روحیه تلاش، ابتکار، ایستادگی و امید همراه بود. در کنار این ویژگیها، روحیه صمیمی، نشاط فردی و علاقه به ورزش نیز از دیگر ابعاد شخصیتی او بهشمار میرفت.
شهبازی تأکید کرد: شهید فریدون عباسی از جمله افرادی بود که برای آینده کشور رؤیاهای بزرگ داشت و همزمان برای تحقق آنها برنامهریزی و کار میکرد. همین ترکیب علم، ایمان، جسارت و آیندهنگری بود که از او شخصیتی ماندگار و تأثیرگذار در مسیر پیشرفت ایران ساخت.