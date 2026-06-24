معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه صنعتی امیرکبیر با توجه به تغییر در برنامه امتحان‌های پایان نیمسال این دانشگاه، از ادامه پیگیری‌ها برای تعیین تکلیف زمان ثبت‌نام دانشجویان جدید و برگزاری نشست‌های مشترک با معاونان آموزشی دانشگاه‌های کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرتضی کلاهدوزان در نشست شورای دانشگاه با توجه به تغییر زمان برگزاری امتحان‌های پایان نیمسال، اظهار داشت: امتحان‌های پایان نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۴، ۶ تیر آغاز می‌شود و ۲۵ تیر به پایان می‌رسد. بر این اساس در بازه زمانی ۱۳ تا ۱۸ تیر، آزمونی برای دانشجویان برنامه‌ریزی نشده است.

‌وی با اشاره به وضع پذیرش دانشجویان جدید، گفت: هنوز سازمان سنجش و آموزش کشور، نظر نهایی خود را در این‌باره اعلام نکرده، اما در حال حاضر مشخص است که دانشجویان مقطع دکتری بر اساس روال در موعد مقرر، معرفی و ثبت‌نام خواهند شد. همچنین داوطلبان مقطع کارشناسی ارشد در تیر، در آزمون شرکت می‌کنند و پیش‌بینی می‌شود که فرایند پذیرش دانشجویان کارشناسی ارشد نیز مشابه سال گذشته انجام شود.

‌معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه صنعتی امیرکبیر اضافه کرد: در ماه‌های گذشته درباره امکان آغاز به‌موقع سال تحصیلی و ورود دانشجویان کارشناسی در زمان مقرر، ابهام‌هایی وجود داشت، اما این وضع به معنای ایجاد یک رویه دائمی نیست و باید متناسب با وضع و تحول‌ها، تصمیم‌گیری‌های لازم انجام شود.

‌کلاهدوزان با بیان اینکه برخی مسائل و چالش‌ها نیازمند بررسی دقیق‌تر است، اظهار داشت: هفته آینده، نشست معاونان آموزشی دانشگاه‌های کشور به صورت حضوری برگزار می‌شود و در این نشست، موضوع‌های مربوط به تقویم آموزشی، روش پذیرش دانشجویان و مسائل دانشگاه‌ها به بحث و بررسی گذاشته می‌شود تا بتوان به جمع‌بندی روشن‌تری در این زمینه رسید.

‌استاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر در ادامه به وضع درس‌های عملی اشاره کرد و گفت: بر اساس بررسی‌های انجام‌شده از طرف مدیران آموزشی، بخش عمده درس‌های عملی به شیوه‌های مختلف برگزار شده و تنها بخش محدودی از این درس‌ها باقی مانده است. پیش‌بینی می‌شود که این بخش نیز پس از پایان امتحان‌ها و بر اساس برنامه‌ریزی صورت‌گرفته از طرف دانشکده‌ها به انجام رسد.

وی تأکید کرد: با همکاری استادان و مدیران آموزشی، تلاش بر این است که همه تعهدهای آموزشی دانشگاه در زمان مناسب انجام شود و نیمسال تحصیلی، بدون مشکل به پایان برسد.