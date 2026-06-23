ه گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، ب خلیل الهی در جلسه بررسی دغدغه‌ها و مشکلات واحد‌های تولیدی ، صنعتی و صنفی یکی از دغدغه‌های اصلی اصناف را برخورد تخصصی در اجرای قوانین دانست و گفت:تخصصی برخورد نکردن باعث اطاله دادرسی است که این مورد نه به نفع مردم و نه به نفع مسئولان ، قضات و وکلاست و هدف اصلی اداره کل کاهش زمان رسیدگی به پرونده‌ها و شکایات است.

وی گفت:در خصوص مسائل مالیاتی نیز قرار بر این شد هفته آینده با حضور مدیر کل امور مالیاتی استان جلسه‌ای تشکیل و مشکلات مالیاتی واحد‌های تولیدی در آن جلسه بررسی و رسیدگی شود.

گفتنی است صاحبان واحد‌های تولیدی و صنعتی ، اصناف و اتاق بازرگانی در این جلسه دغدغه‌ها و مشکلات خود را مطرح و در خصوص آنها بحث و تبادل نظر کردند.

در پایان این جلسه دیدار مردمی و حضوری رئیس کل دادگستری استان و نیز قضات و وکلای دادگستری با مردم طبق روال سه شنبه‌های هر هفته برای حل مشکلات مردم در ساختمان این اداره کل برگزار شد.