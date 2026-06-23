رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی مطرح کرد؛
برخورد غیرتخصصی با قوانین عامل اصلی اطاله دادرسی
رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی یکی از دغدغههای اصلی اصناف را برخورد تخصصی در اجرای قوانین دانست و گفت:تخصصی برخورد نکردن باعث اطاله دادرسی است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی،
خلیل الهی در جلسه بررسی دغدغهها و مشکلات واحدهای تولیدی ، صنعتی و صنفی یکی از دغدغههای اصلی اصناف را برخورد تخصصی در اجرای قوانین دانست و گفت:تخصصی برخورد نکردن باعث اطاله دادرسی است که این مورد نه به نفع مردم و نه به نفع مسئولان ، قضات و وکلاست و هدف اصلی اداره کل کاهش زمان رسیدگی به پروندهها و شکایات است.
وی گفت:در خصوص مسائل مالیاتی نیز قرار بر این شد هفته آینده با حضور مدیر کل امور مالیاتی استان جلسهای تشکیل و مشکلات مالیاتی واحدهای تولیدی در آن جلسه بررسی و رسیدگی شود.
گفتنی است صاحبان واحدهای تولیدی و صنعتی ، اصناف و اتاق بازرگانی در این جلسه دغدغهها و مشکلات خود را مطرح و در خصوص آنها بحث و تبادل نظر کردند.
در پایان این جلسه دیدار مردمی و حضوری رئیس کل دادگستری استان و نیز قضات و وکلای دادگستری با مردم طبق روال سه شنبههای هر هفته برای حل مشکلات مردم در ساختمان این اداره کل برگزار شد.