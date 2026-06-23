به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در دور دوم مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ امشب دو تیم پرتغال و ازبکستان از گروه K در ورزشگاه هیوستون رو در روی هم قرار گرفتند که این بازی با برتری پُرگل ۵ به صفر یاران کریستیانو رونالدو در پرتغال به پایان رسید.

پرتغال که در دیدار نخست خود برابر کنگو متوقف شده بود، بازی را هجومی آغاز کرد و در همان دقایق ابتدایی تا آستانه گلزنی پیش رفت، اما ضربه برونو فرناندز پس از برخورد به مدافعان ازبکستان راهی کرنر شد.

در دقیقه ۵، حرکت زیبای ژوائو کانسلو از سمت راست و ارسال دقیق او به محوطه جریمه با ضربه سرضرب کریستیانو رونالدو همراه شد تا پرتغال خیلی زود به گل نخست دست پیدا کند. این گل فشار روز‌های اخیر را از روی کاپیتان پرتغال برداشت و او پس از گلزنی، شادی خود را با بازیکنان نیمکت‌نشین تقسیم کرد. رونالدو با این گل پس از روژه میلا، اسطوره فوتبال کامرون، به دومین گلزن مسن تاریخ جام جهانی تبدیل شد.

پرتغالی‌ها پس از این گل به حملات خود ادامه دادند و در دقیقه ۱۷ روی یک ضربه ایستگاهی، با ضربه زیبای نونو مندس به گل دوم رسیدند تا نشان بدهند با انگیزه‌ای مضاعف پا به این مسابقه گذاشته‌اند.

پس از این گل، از شدت حملات پرتغال کاسته شد، اما ازبکستان نیز نتوانست خطر جدی روی دروازه دیگو کاستا ایجاد کند. در دقیقه ۲۹، عزیز گانیف با شوتی سنگین از پشت محوطه جریمه دروازه پرتغال را باز کرد، اما پس از بازبینی صحنه توسط VAR، این گل به دلیل خطای فیض‌الله‌یف روی ژوائو کانسلو مردود اعلام شد.

پرتغالی‌ها در ادامه بار دیگر نبض بازی را در اختیار گرفتند و در دقیقه ۳۹ روی یک ضدحمله سریع، برونو فرناندز با پاسی عمقی و تماشایی کریستیانو رونالدو را در موقعیت تک‌به‌تک قرار داد و کاپیتان پرتغال نیز با گل دوم خود اختلاف را به سه گل افزایش داد تا نشان دهد در ۴۱ سالگی همچنان یکی از بهترین بازیکنان فوتبال جهان است. رونالدو با این گل و رسیدن به رکورد ۱۰ گل، به بهترین گلزن تاریخ تیم ملی پرتغال در جام‌های جهانی تبدیل شد و از اوزه‌بیو عبور کرد.

در نیمه دوم، ازبکستان با اعتمادبه‌نفس بیشتری بازی را آغاز کرد، اما این پرتغال بود که در دقیقه ۵۹ روی یک ضربه ایستگاهی و همکاری زیبای برونو فرناندز و رونالدو صاحب موقعیت گلزنی شد، اما اوتکیر نعمت‌اف، دروازه‌بان ازبکستان، در آخرین لحظه مانع از هت‌تریک کاپیتان پرتغال شد.

با این حال، کرنر ارسالی پس از این صحنه در دقیقه ۶۰ با اشتباه عبدالقادر خوسانوف و عبدالوحید نعمت‌اف دروازه این تیم شد تا گل چهارم پرتغال به ثمر برسد. این گل در نهایت به نام نعمت‌اف دروازه‌بان ازبکستان و به عنوان گل به خودی ثبت شد.

در دقیقه ۸۷، نلسون سمدو با یک پاس زمینی قصد داشت کریستیانو رونالدو را در موقعیت گلزنی قرار دهد، اما تکل عبدالقادر خوسانوف توپ را مقابل پای رافائل لیائو انداخت تااو نیز نام خود را در فهرست گلزنان مسابقه ثبت کند. در نهایت این دیدار با برتری ۵ بر صفر شاگردان روبرتو مارتینس به پایان رسید تا پرتغال با چهار امتیاز به صدر جدول گروه K صعود کند.

از نکات قابل توجه این مسابقه حضور رستم آشورماتوف، مدافع استقلال، و اودیلجان خامروبکوف، هافبک تراکتور، در ترکیب اصلی ازبکستان بود. همچنین ایگور سرگیف، مهاجم پرسپولیس، از دقیقه ۷۵ وارد زمین شد و اوستون ارونوف، وینگر این تیم، از روی نیمکت نظاره‌گر این شکست بود.

قضاوت این دیدار بر عهده جلال جاید، داور مراکشی، بود که به اودیلجان خامروبکوف از ازبکستان و رناتو ویگا از پرتغال کارت زرد نشان داد.

پرتغال با این برد ۴ امتیازی شد و ازبکستان نیز با قبول دومین باخت پیاپی، بدون امتیاز باقی ماند.

پرتغال ۵ - ۰ ازبکستان

ورزشگاه: هیوستون

گلزنان: کریستیانو رونالدو (دوبار)، نونو مندز، عبدالوحید نعمتوف (گل به خودی) و رافائل لیائو

ترکیب پرتغال:

کاستا - مندز - ویگا - روبن دیاز - ژائو کانسلو - ویتینیا - ژائو نوس - ژائو فلیکس - برونو فرناندز - پدرو نتو و کریستیانو رونالدو (کاپیتان).

ترکیب ازبکستان:

نعمتوف - آشورماتوف - عبدالله‌اف - خوسانوف - نصرالله‌اف - خامروبکوف - شوکوروف - کریموف - گانیف - فیض‌الله‌اف - شاه‌مرادوف (کاپیتان).

در دیگر دیدار این گروه دو تیم کلمبیا و کنگو به مصاف هم می‌روند. این دیدار ساعت ۰۵:۳۰ دقیقه بامداد چهارشنبه ۳ تیر برگزار می‌شود و با برگزاری این دیدار پرونده دور دوم مرحله گروهی جام جهانی نیز بسته خواهد شد.