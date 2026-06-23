به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، رقابت‌های هاکی چمن قهرمانی آسیا در قزاقستان در حال برگزاری است و تیم هاکی امید ایران در نخستین دیدار خود امروز سه شنبه دوم تیر به مصاف تیم تایلند رفت و دیدار را با اختلاف یک گل واگذار کرد.

مهدی سلیمی، محسن کاظمی، اشکان ذوالفقارخانیان، سیدمحمدمهدی منوری، محمد رشیدی، علیرضا تقی‌تاش، امیررضا خلجی، پارسا رجبی، مهیار محمدی، محمد پویا، مهدی گلستان، نیما مصلحی، محمدرضا بازرسان، امیرحسین شاهی، یوسف عابدینی، بنیامین نیرومندتبار، محمدطا‌ها زارعی و محمدهادی نظری بازیکنان حاضر در این تورنمنت هستند.

تیم هاکی چمن امید ایران در دومین دیدار، فردا از ساعت ۱۶:۳۰ به وقت تهران به مصاف تیم ملی قزاقستان، میزبان این رقابت‌ها خواهد رفت.