معاون امنیتی و انتظامی استاندار آذربایجان شرقی بر نقش و شان ویژه آذربایجان در مراسم وداع و تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی تاکید کرد و گفت: رهبر شهید انقلاب اسلامی منتسب به آذربایجان بوده و لذا نقش آذربایجان به واسطه قرابت با ایشان بسیار ویژه است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی،مهراب داوری در نشست ستاد هماهنگی مراسم وداع، تشییع و تدفین رهبر شهید انقلاب اسلامی در آذربایجان شرقی بر نقش و شان ویژه آذربایجان در مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی تاکید کرد و گفت: رهبر شهید انقلاب اسلامی منتسب به آذربایجان بوده و لذا نقش آذربایجان به واسطه قرابت با ایشان بسیار ویژه است و ما باید شعار آذربایجان جانباز، خامنه‌ای دن آیریلماز را عینیت ببخشیم.

داوری گفت:وظایف ما در قبال مراسم ملی تشییع و خاکسپاری رهبر شهید انقلاب اسلامی فراتر از مسئولیت‌های قانونی ماست و باید به عنوان یک وظیفه ملی و شرعی به این موضوع نگاه کنیم.

وی ادامه داد: با توجه به شرایط خاص کنونی، باید به صورت شبانه روزی برای انجام وظایف خودمان به نحو بی نقص برنامه‌ریزی و تلاش کنیم و تلاش ما در شان یک عمر مجاهدت و ایثار قائد شهید امت اسلامی برای ایران و جهان اسلام باشد.

معاون امنیتی و انتظامی استاندار آذربایجان شرقی تاکید کرد: کمیته‌های ستاد هماهنگی مراسم وداع، تشییع و تدفین رهبر شهید انقلاب اسلامی باید از همین لحظه فعالیت‌ها و برنامه‌ریزی خود را برای اعزام و ارائه خدمات به زائران آغاز کنند.

داوری با تاکید بر وظایف شهرداری‌های استان برای فضاسازی شهری مناسب در ایام پیش رو گفت: همه کشور در ایام تشییع و خاکسپاری رهبر شهید انقلاب اسلامی به حسینیه تبدیل شوند.

معاون امنیتی و انتظامی استاندار آذربایجان شرقی به حضور زائران خارجی از مسیر آذربایجان شرقی در مراسم رهبر شهید انقلاب اسلامی اشاره کرد و گفت: باید تلاش کنیم به نحو مطلوبی از میهمانان خارجی که از ترکیه و کشور‌های حوزه قفقاز از طریق آذربایجان شرقی وارد کشور خواهند شد پذیرایی و میزبانی کنیم.

وی در ادامه از انتخاب سخنگوی ستاد هماهنگی مراسم وداع، تشییع و تدفین رهبر شهید انقلاب اسلامی در استان خبر داد و اظهار کرد: آقای محمدباقر هنربر به عنوان سخنگوی ستاد مسئولیت دارند که هر روز تصمیمات و آخرین اخبار ستاد هماهنگی مراسم را به اطلاع رسانه‌ها و مردم برسانند.

معاون استاندار آذربایجان شرقی همچنین خواستار استفاده از ظرفیت‌های حمل‌ونقل ریلی و هوایی استان برای جابجایی مردم آذربایجان شرقی به تهران جهت حضور در مراسم تشییع پیکر پاک رهبر شهید انقلاب اسلامی شد.

داوری همچنین خواستار ضرورت توجه به پیوست فرهنگی و رسانه‌ای حضور مردم آذربایجان در مراسم‌های تشییع و خاکسپاری رهبر شهید انقلاب اسلامی شد و گفت: لازم است گروه‌های مستندنگار و نمایندگان رسانه‌های استان نیز در این مراسم ساماندهی و حمایت شوند تا این برهه مهم تاریخ کشور مستندسازی شود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار آذربایجان شرقی هم در این نشست تاکید کرد: مراسم وداع با رهبر شهید انقلاب اسلامی، علاوه بر بعد ملی تاثیرات جهانی نیز خواهد داشت و همه ما وظیفه داریم به مسئولیت خودمان در این رابطه عمل کنیم.

وی اظهار کرد: برنامه‌ریزی‌ها باید بر اساس ظرفیت‌های حمل‌ونقل استان باشد و مراسم طوری مدیریت شود تا بتوانیم حداکثر خدمات ممکن را به زائران داوطلب حضور در مراسم تشییع ارائه دهیم.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار آذربایجان شرقی گفت: باید از ظرفیت‌های حمل‌ونقل کارخانجات و صنایع بزرگ استان هم استفاده کنیم و با همه ظرفیت استان در خدمت این وظیفه ملی و شرعی باشیم.

گفتنی است در این نشست مدیران هر یک از دستگاه‌ها به بیان وظایف و اقدامات خود در آیین وداع، تشییع و تدفین رهبر شهید انقلاب اسلامی پرداختند.