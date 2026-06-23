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سنای آمریکا با تصویب قطعنامه اختیارات جنگی هرگونه جنگ با ایران را به مجوز کنگره منوط کرد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ سنای آمریکا با ۵۰ رای مثبت در برابر ۴۸ رای منفی به «قطعنامه اختیارات جنگی درباره ایران» که پیشتر در مجلس نمایندگان تصویب شده بود، رأی داد.
این قطعنامه به دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا دستور میدهد نیروهای نظامی را از درگیری با ایران خارج کند.
با تصویب «قطعنامه اختیارات جنگی درباره ایران» در سنا، هرگونه اقدام نظامی دولت ترامپ علیه ایران بدون دریافت مجوز رسمی از کنگره ممنوع است.
در پی تصویب این قطعنامه که اختیارات جنگی ترامپ را مسدود کرد، او با عصبانیت پیام داد که «دموکراتهای احمق به داشتن سلاح هستهای برای ایران رأی دادند.»
دموکراتها بارها در مجلس نمایندگان و سنا آمریکا برای محدود کردن اختیارات جنگی دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا رایگیری کردهاند؛ کارزاری که به تدریج در هفتههای اخیر حمایت بیشتری از حزب جمهوریخواه را به خود جلب کرده و خشم رئیسجمهور را برانگیخته است.
این مصوبه اوایل این ماه در مجلس نمایندگان تصویب شد، اما از آنجا که به عنوان یک مصوبه همزمان شناخته میشود، نیازی به امضای رئیسجمهور ندارد و طبق تعریف، قدرت قانونی ندارد.
با این حال، یکی از دستیاران دموکرات مجلس نمایندگان که در تلاش برای تصویب قطعنامه اختیارات جنگی مشارکت داشته است، اوایل این ماه به سیانان گفت که آنها معتقدند این مصوبه الزامآور خواهد بود و یک موضوع قانونی است که باید روی آن کار شود.
این دهمین باری است که سنا از ابتدای سال به مصوبه اختیارات جنگی علیه ایران رای میدهد. قطعنامه قبلی به رهبری سنا ماه گذشته مطرح شد، اما هنوز رایگیری بعدی در مورد آن انجام نشده است، زیرا دموکراتها تلاش میکنند تا از حمایت لازم برای تصویب آن برخوردار شوند.