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نماینده تنیس ایران از دور رقابتهای جهانی تونس کنار رفت.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، رقابتهای تورجهانی تنیس به میزبانی تونس در شرایطی پیگیری شد که سینا مقیمی در آخرین گام برای رسیدن به جدول اصلی نتیجه را واگذار کرد تا از دور مسابقات کنار برود.
در ادامه این رقابتها سینا مقیمی که روز گذشته آرین پالگار آمریکایی را شکست داده بود امروز برابر دیگر نماینده این کشور به میدان رفت که در نهایت ۶ بر صفر و ۶ بر یک نتیجه را واگذار کرد.
علی یزدانی دیگر نماینده کشورمان در جدول اصلی حضور دارد و باید به مصاف رقبای خود برود.
گفتنی است نمایندگان کشورمان خود را برای حضور در رقابتهای جام دیویس گروه ۳ منطقه آسیا و اقیانوسیه آماده میکنند. رقابتهایی که از ۲۲ تیرماه به میزبانی کوالالامپور مالزی آغاز خواهد شد. در این مسابقات تیمهای تنیس ایران، ویتنام، اردن، سنگاپور، عربستان، فیلیپین، مالزی و ازبکستان حضور دارند و در نهایت سه تیم برتر به مسابقات پلیآف گروه ۲ جهانی در سال ۲۰۲۷ صعود خواهند کرد.