مرحوم ملاحسین مراغه‌ای متخلص به دخیل از شعرای قرن سیزدهم هجری قمری و از پیشگامان نوحه ترکی است.

این مجموعه مشتمل بر وقایع کربلا و به زبان ترکی و یک اثر واقعا ارزشمند برای ارادتمندان اهل بیت می‌باشد.

شعر دخیل شعری است فاخر و استوار و در فضایی عاطفی سرشار از ناب‌ترین احساسات مذهبی و عاشورایی و شاعر به دور از افراط و تفریط به بیان وقایع پرداخته است.

آیات کلام وحی، احادیث و روایت‌ها در دیوان وی فراوان دیده می‌شود که بیانگر تسلط شاعر به علوم و معارف قرآنی است.

استفاده از صنایع لفظی و آرایه‌های معنوی همچون ایهام و تشبیه، استعاره و جاز در جای جای اشعار دخیل جلوه نمایی کرده و بر فصاحت و بلاغت سخن این شاعر افزوده است.

اشعار دخیل می‌توان در تمامی روضه‌ها، نوحه‌ها و عزاداری‌های محرم از مداحی گرفته تا شبیه خوانی دید.

دخیل مراغه‌ای حدود ۲۵۰ سال پیش در روستای خرمازرد متولد شده و از تاریخ و محل وفات ایشان اطلاعات دقیق برجای نمانده است.