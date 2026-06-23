پخش زنده
امروز: -
مردم آبادان و خرمشهر در صد و پانزدهمین شب حضور خود در میدان، همزمان با نهمین شب محرم، با تأسی از فرهنگ عاشورا بر پایبندی به آرمانهای انقلاب، ولایتمداری و ایران اسلامی تأکید کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، آبادانیها و خرمشهری ها در صد و پانزدهمین شب حضور خود در میدان، همزمان با نهمین شب عزاداری ماه محرم، بار دیگر با حضور پرشور خود بر وفاداری به آرمانهای انقلاب اسلامی، ولایتمداری و دفاع از ایران اسلامی تأکید کردند.
مردم این دو شهر با الهام از فرهنگ عاشورا و سیره حضرت ابوالفضل العباس (ع)، در فضایی آمیخته با شور حسینی و حماسه ملی، پیام ایستادگی و مقاومت خود را به نمایش گذاشتند و اعلام کردند که تا پای جان پای ارزشها و آرمانهایشان خواهند ایستاد.
در این شبها، هیئتهای عزاداری و تجمعهای مردمی در کنار یکدیگر، جلوهای از وحدت، همدلی و دلدادگی به مکتب اهلبیت (ع) را به تصویر کشیدهاند؛ مردمی که با شعارهای حماسی و حضور گسترده خود، عشق به امام حسین (ع)، ولایت و ایران اسلامی را فریاد میزنند.
شرکتکنندگان در این آیین معنوی و حماسی تأکید کردند که ملت ایران با تکیه بر فرهنگ عاشورا و روحیه مقاومت، در برابر هرگونه تهدید و فشار ایستادگی کرده و مسیر عزت و اقتدار خود را ادامه خواهد داد.