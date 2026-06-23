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مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی که تاکنون حملات غیرقانونی آمریکا و رژیم صهیونیستی به تأسیسات هستهای صلحآمیز ایران را محکوم نکرده است، مدعی شد: اولویت این نهاد تائید محل نگهداری اورانیوم با غنای بالا و از سرگیری هرچه سریعتر بازرسیهاست.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ گروسی در گفتوگو با شبکه تلویزیونی «اناچکی» ژاپن در توکیو ادعا کرد که آژانس بینالمللی انرژی اتمی از تأسیسات هستهای ایران بازرسی خواهد کرد.
او گفت: «بازرسیها انجام خواهد شد. ما معتقدیم هرچه زودتر این کار انجام شود بهتر است، بهویژه آنکه این توافق یک بازه زمانی ۶۰ روزه دارد؛ بنابراین باید بدون اتلاف وقت زیادی کار را آغاز کنیم.»
مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی مدعی شد: اولویت اصلی این نهاد، تائید محل نگهداری مواد هستهای با غنای زیاد در ایران است.
گروسی ادعا کرد: «آژانس تصوری از محل احتمالی این مواد دارد، اما مهم است که ایران محل آن را به ما اطلاع دهد.»
او با اشاره به اینکه برخی تأسیسات ذخیرهسازی هستهای ایران در حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی هدف قرار گرفته و تا حدی تخریب شدهاند، گفت که آژانس ممکن است ناچار شود چگونگی دسترسی به مواد موجود در این تأسیسات را بررسی کند.
گروسی همچنین اعلام کرد که آژانس بهزودی با طرف ایرانی گفتوگو خواهد کرد تا درباره زمان بازرسیها و سایر جزئیات مربوط به آن تصمیمگیری شود.
او در بخش دیگری از این گفتوگو گفت: آژانس بینالمللی انرژی اتمی سازمانی مستقل است و بازرسیها را بهطور مستقل انجام خواهد داد.
پیش از این اسماعیل بقائی سخنگوی دستگاه دیپلماسی در مورد ادعای مقامات آمریکایی درخصوص اغاز مذاکرات هستهای گفته بود: «ما نه دیداری با مدیرکل آژانس داشتیم نه برنامهای برای بازدید بازرسان اژانس از تاسیسات هستهای. ما همچنان عضو معاهده منع اشاعه و متعهد به توافقنامه پادمان هستیم. در اجرای این تعهدات پادمانی با در نظر داشتن مصوبه مجلس که شورای عالی امنیت ملی را متولی این موضوع معرفی کرده است، تعاملات با آژانس را پیش میبریم.»