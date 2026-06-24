\n\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648 \u0633\u06cc\u0645\u0627\u060c \u0622\u06cc\u06cc\u0646 \u0628\u0632\u0631\u06af\u062f\u0627\u0634\u062a \u0627\u0648\u0644\u06cc\u0646 \u0633\u0627\u0644\u06af\u0631\u062f \u0634\u0647\u062f\u0627\u06cc \u0627\u0648\u06cc\u0646 \u062f\u0631 \u062c\u0646\u06af \u062a\u062d\u0645\u06cc\u0644\u06cc \u06f1\u06f2 \u0631\u0648\u0632\u0647\u060c \u062f\u0631 \u0645\u0633\u062c\u062f \u0635\u0627\u062d\u0628 \u0627\u0644\u0632\u0645\u0627\u0646 \u062a\u0647\u0631\u0627\u0646 \u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631 \u0634\u062f.