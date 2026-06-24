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سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای از استفاده حداکثری ظرفیت ناوگان بین شهری برای جا به جایی مسافران و عزاداران در روزهای تاسوعا و عاشورای حسینی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مهدی خضری، معاون حمل و نقل سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای، با توجه به افزایش تقاضای سفر به سوی شهرهای زیارتی و مراکز برگزاری آیین عزاداری، اعلام کرد: همه ظرفیتهای ناوگان حمل و نقل عمومی بین شهری برای جا به جایی مسافران، این روزها در حال بهرهبرداری است.
خضری با تأکید بر آمادهباش کامل، از پیشبینی برقراری ظرفیتهای فوقالعاده در مسیرهای پرتقاضا و زائرپذیر خبر داد و گفت: برای جلوگیری از وقفه در سفر مسافران، از ناوگان جایگزین برای جایگزینی با وسایل نقلیه حادثهدیده یا در راه مانده، استفاده خواهد شد.
وی، همچنین تصریح کرد: با هدف ارتقای سطح خدمترسانی، تلاش میشود تا خدمتهای مناسب و در دسترس در همه مسیرهای اصلی به مسافران عرضه شود.