سازمان راهداری و حمل‌ و نقل جاده‌ای از استفاده حداکثری ظرفیت ناوگان بین‌ شهری برای جا به جایی مسافران و عزاداران در روزهای تاسوعا و عاشورای حسینی خبر داد.

ظرفیت حداکثری ناوگان حمل‌ و نقل عمومی در تاسوعا و عاشورا

ظرفیت حداکثری ناوگان حمل‌ و نقل عمومی در تاسوعا و عاشورا

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مهدی خضری، معاون حمل‌ و نقل سازمان راهداری و حمل‌ و نقل جاده‌ای، با توجه به افزایش تقاضای سفر به سوی شهرهای زیارتی و مراکز برگزاری آیین عزاداری، اعلام کرد: همه ظرفیت‌های ناوگان حمل‌ و نقل عمومی بین‌ شهری برای جا به جایی مسافران، این روزها در حال بهره‌برداری است.

خضری با تأکید بر آماده‌باش کامل، از پیش‌بینی برقراری ظرفیت‌های فوق‌العاده در مسیرهای پرتقاضا و زائرپذیر خبر داد و گفت: برای جلوگیری از وقفه در سفر مسافران، از ناوگان جایگزین برای جایگزینی با وسایل نقلیه حادثه‌دیده یا در راه مانده، استفاده خواهد شد.

وی، همچنین تصریح کرد: با هدف ارتقای سطح خدمت‌رسانی، تلاش می‌شود تا خدمت‌های مناسب و در دسترس در همه مسیرهای اصلی به مسافران عرضه شود.