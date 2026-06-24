به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ بری در تماس تلفنی امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه بر اهمیت عقب نشینی ارتش رژیم صهیونیستی از مناطق اشغالی لبنان تا مرز‌های بین المللی، استقرار ارتش لبنان در این مناطق، بازگشت ساکنان منطقه به شهر‌ها و روستا‌ها و آغاز بازسازی این مناطق تاکید کرد.

رئیس مجلس لبنان تصریح کرد: آتش بس نوامبر ۲۰۲۴ فرصتی آماده و مهیا است، به شرط آنکه ساز و کار موجود در آن برای تثبیت آتش‌بس و راستی‌آزمایی هرگونه نقض یا تهدید، در مذاکرات جاری به کار گرفته شود.

رئیس جمهور فرانسه نیز به جایگاه لبنان و اهمیت ثبات آن برای فرانسه و آمادگی این کشور برای پشتیبانی از لبنان به منظور عبور از این مرحله دشوار اشاره کرد.

در این گفت وگوی تلفنی، آخرین تحولات لبنان و منطقه و تحولات سیاسی و میدانی پس از امضای یادداشت تفاهم میان آمریکا و ایران بررسی شد.