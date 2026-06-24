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نخست وزیر فرانسه با هشدار به مردم مبنی بر احتیاط در برابر گرمای شدید، گفت: در ۵ روز اخیر ۴۰ نفر در سراسر این کشور بر اثر غرق شدگی جان باختهاند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ سباستین لکورنو، نخست وزیر فرانسه در گفتوگو با خبرنگاران پس از جلسه ستاد بحران، با هشدار به مردم فرانسه مبنی بر احتیاط در برابر گرمای شدید، اظهار داشت که از ۱۸ ژوئن ( ۲۸ خرداد) تاکنون ۴۰ نفر در سراسر کشور بر اثر غرق شدگی جان باختهاند.
گرمای شدید هوا تقریباً ۱۰ روز است که در فرانسه زندگی مردم را تحت تاثیر قرار داده است.
سطح هشدار در ۵۴ استان تا امروز به قرمز افزایش یافته است.
دمای هوا در بسیاری از شهرها از ۴۰ درجه سانتیگراد فراتر رفته و آموزش در صدها مدرسه به حالت تعلیق درآمده است.
این در حالیست که پاریس علیرغم وعدههای بسیار تاکنون برای کاهش آمار ناشی از گرمای شدید در این کشور اقدام مؤثری انجام نداده است.