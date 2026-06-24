رئیس جمهور گفت: برای ایجاد فهم مشترک و معماری جدید امنیتی در منطقه، دست دوستی به سوی کشور‌های اسلامی دراز می‌کنیم.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مسعود پزشکیان رئیس‌جمهوری اسلامی ایران و شهباز شریف نخست وزیر پاکستان در نشست مطبوعاتی دیدگاه‌ها و جمع‌بندی رایزنی‌های انجام‌شده میان مقامات دو کشور را تشریح کردند.

رئیس جمهور، سخنان خود را با بیت‌هایی از شاعر بزرگ جهان اسلام، علامه محمد اقبال لاهوری آغاز کرد و با توجه به پیام وحدت، همبستگی و بیداری آن برای ملت‌های مسلمان گفت: ملت ما را اساسی دیگر است، این اساس اندر دل ما مضمر است، ما ز نعمت‌های او اخوان شدیم، یک‌زبان و یکدل و یک‌جان شدیم.

آقای پزشکیان با بیان اینکه این بیت‌ها به زیبایی حقیقتی را بازگو می‌کند که دهه‌ها، زیربنای روابط جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلامی پاکستان بوده است، تصریح کرد: دو ملت، فقط در کنار یکدیگر زندگی نمی‌کنند، بلکه در بسیاری از آرمان‌ها، دغدغه‌ها و امید‌های خود، سرنوشتی مشترک دارند.

رئیس جمهور، پاکستان را برای جمهوری اسلامی ایران تنها یک کشور همسایه ندانست و تصریح کرد: پاکستان کشوری دوست، برادر و همراهی صمیمی است که پیوند‌های عمیق تاریخی، فرهنگی، دینی و مردمی، ملت‌های دو کشور را به یکدیگر نزدیک کرده است.

آقای پزشکیان با بیان اینکه روابط تهران و اسلام‌آباد، همواره بر پایه احترام متقابل، حسن نیت و اعتماد تاریخی استوار بوده است، اظهار داشت: تحول‌های اخیر نیز بار دیگر استحکام این سرمایه ارزشمند را به نمایش گذاشت.

رئیس جمهور با بیان اینکه در مقطعی که منطقه با چالش‌های متعدد روبرو بود، نقش مسئولانه و دوراندیشانه پاکستان در حمایت از گفت‌وگوها، کاهش تنش‌ها و تقویت ثبات منطقه‌ای جلوه‌ای از نگاه برادرانه و آینده‌نگر این کشور به تحول‌های منطقه بود، گفت: پذیرش این ابتکار از طرف جمهوری اسلامی ایران نیز بازتاب اعتماد دیرینه‌ای بود که ملت ایران به ملت، دولت و مقامات پاکستان دارد.

آقای پزشکیان تأکید کرد: دولت و ملت جمهوری اسلامی ایران، قدردان تلاش‌ها، حمایت‌ها و همبستگی دولت و مردم پاکستان هستند و لازم می‌دانم از میزبانی و مهمان‌نوازی گرم دولت جمهوری اسلامی پاکستان از هیئت ایرانی، صمیمانه قدردانی کنم.

رئیس جمهور با توجه به سفر رسمی و برادرانه به پاکستان، تصریح کرد: در این سفر، دیدار‌ها و گفت‌و‌گو‌های سازنده‌ای با برادر عزیزم، شهباز شریف نخست وزیر پاکستان، آصف علی زرداری رئیس جمهور محترم پاکستان و عاصم منیر فرمانده محترم ارتش پاکستان انجام شد.

آقای پزشکیان گفت: در این گفت‌و‌گو‌ها مباحث بسیار خوبی درباره روابط دوجانبه و آخرین وضع تحول‌های منطقه و جهان مطرح شد و توافق و رایزنی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد که دو کشور مصمم هستند از فضای مثبت موجود برای گشودن فصلی تازه در روابط دوجانبه و ترسیم افق‌های نوین همکاری بر اساس منافع مشترک بهره بگیرند.

رئیس جمهور با تأکید بر اینکه جمهوری اسلامی ایران بر این باور است که صلح، ثبات، امنیت پایدار، توسعه و رفاه ملت‌ها در منطقه راهبردی غرب آسیا و خلیج فارس تنها از راه گفت‌و‌گو‌های روشن و صادقانه، همکاری‌های درون‌منطقه‌ای و تعامل مبتنی بر احترام متقابل کشور‌های منطقه قابل تحقق است، اظهار داشت: بر همین مبنا برای ایجاد فهم مشترک و معماری جدید امنیتی در منطقه، دست دوستی به سوی کشور‌های اسلامی دراز می‌کنیم.

آقای پزشکیان با توجه به کشور‌های اسلامی از جمله قطر، عربستان، مصر و ترکیه، اظهار داشت: نگاه مشترک و رویکردی که مسئولان این کشور‌ها برای ایجاد زبان مشترک و همکاری منطقه‌ای دنبال می‌کنند، ارزشمند است و مسلمانان باید در مسیر وحدت و همگرایی گام بردارند.

رئیس جمهور با بیان اینکه ظرفیت‌های بزرگ دو کشور در کنار اراده سیاسی رهبران و حمایت ملت‌ها می‌تواند روابط ایران و پاکستان را به سطحی شایسته جایگاه دو کشور مهم جهان اسلام ارتقا دهد، تصریح کرد: این مسیر می‌تواند الگویی موفق از همکاری، همگرایی و برادری در منطقه ارائه کند.

آقای پزشکیان با تأکید بر اینکه دو طرف اراده‌ای جدی برای گسترش روابط به‌ویژه در زمینه‌های تجاری و اقتصادی دارند، گفت: وزیران همراه نیز در چارچوب تفاهم انجام‌شده در سفر سال گذشته، برای رفع موانع فنی موجود و عملیاتی کردن تصمیم‌های گرفته شده، گفت‌و‌گو‌های مؤثر و سازنده جداگانه‌ای داشتند که موجب نتیجه‌های خوبی شد.

رئیس جمهور در پایان، ضمن قدردانی دوباره از مهمان‌نوازی دولت و ملت پاکستان، از پذیرش دعوت برای حضور در تهران و شرکت در آیین تشییع پیکر پاک رهبر شهید انقلاب و پیگیری گفت‌و‌گو‌ها و توافق انجام‌شده در این سفر، قدردانی و ابراز امیدواری کرد: رایزنی‌های دو کشور با قوت ادامه یابد.