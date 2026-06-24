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وزیر امور خارجه در گفتگوی تلفنی معاون حماس، بر ادامه حمایت ایران از ملت فلسطین تا تحقق کامل حقوق ملی مشروعشان تاکید کرد و گفت: ایران، پرونده تجاوزهای رژیم صهیونیستی را در محافل جهانی پیگیری میکند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ باسم نعیم، معاون حماس، با سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، تلفنی گفتوگو کرد. در این گفت وگو، دو طرف درباره آخرین تحولات منطقه و فلسطین و مذاکرات ایران و آمریکا بحث و تبادل نظر کردند.
آقای عراقچی از این تماس و مواضع حمایتی حماس قدردانی کرد و بر ادامه حمایت جمهوری اسلامی از ملت فلسطین و آرمان عادلانه آنها تا تحقق کامل حقوق ملی مشروعشان تأکید کرد.
وزیر امور خارجه توضیح داد که ایران، پرونده ادامه تجاوزهای صهیونیستی به غزه، نقضهای مستمر رژیم متجاوز و ادامه نسلکشی را با وجود امضای آتشبس، در تمام محافل بینالمللی و همچنین با میانجیگران و طرف آمریکایی در بحبوحه مذاکرات جاری مطرح میکند.
آقای عراقچی خواستار یک حرکت سیاسی گسترده بینالمللی برای حمایت از ملت فلسطین شد و برضرورت وادارکردن دشمن صهیونیستی به توقف تجاوزها و طرحهای خود برای از بین بردن حضور فلسطین در سرزمین خود، به ویژه در نوار غزه، تأکید کرد.
آقای باسم نعیم هم در این گفتوگو، سلام و تحیت رهبری حماس را به رهبری جمهوری اسلامی ایران ابلاغ کرد. او همچنین از ایستادگی عالی ایران در مقابل تجاوزهای آمریکا و صهیونیستها تجلیل کرد و مواضع ثابت و راسخ جمهوری اسلامی را در قبال آرمان فلسطین و حمایت بیوقفه از ملت فلسطین را ستود.
معاون حماس بر اهمیت ادامه این حمایت، به ویژه در نوار غزه، با توجه به ادامه تجاوزات صهیونیستی علیه مردم فلسطین، با وجود امضای توافق آتشبس در شرمالشیخ در اکتبر گذشته، تأکید کرد.