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رئیس جمهور فرانسه در پیامی با تاکید بر لزوم رعایت شرایط تثبیت آتشبس پایدار در لبنان از سوی همه طرفها، خواستار خروج نیروهای رژیم اشغالگر صهیونیستی از این کشور شد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ مکرون در پیامی در رسانه اجتماعی ایکس نوشت: من در گفتوگو با جوزف عون رئیس جمهور، نواف سلام نخستوزیر و نبیه بری رئیس مجلس نمایندگان لبنان بر تعهد فرانسه به حاکمیت و تمامیت ارضی لبنان تاکید کردم.
او افزود: شرایط تثبیت یک آتشبس پایدار در لبنان باید از سوی همه طرفها رعایت شود تا زمینه برای یک فرآیند همزمان شامل خروج نیروهای (رژیم) اسرائیل از خاک لبنان و استقرار مجدد ارتش لبنان هموار شود.
مکرون در پایان خاطرنشان کرد: فرانسه آماده است تا به طور مشخص از این روند حمایت کند و در هفتههای آینده در کنار دولت لبنان، جامعه بینالمللی را برای حمایت از ارتش این کشور و رسیدگی به نیازهای آوارگان بسیج کند.
نبیه بری رئیس پارلمان لبنان پیشتر بر ضرورت عقب نشینی ارتش رژیم صهیونیستی تا مرزهای بین المللی میان لبنان و فلسطین تاکید کرده بود.
بری در تماس تلفنی رئیس جمهور فرانسه براهمیت عقب نشینی ارتش رژیم صهیونیستی از مناطق اشغالی لبنان تا مرزهای بین المللی، استقرار ارتش لبنان در این مناطق، بازگشت ساکنان منطقه به شهرها و روستاها و آغاز بازسازی این مناطق تاکید کرد.
او تصریح کرد: آتش بس نوامبر ۲۰۲۴ (آبان و آذر ۱۴۰۳) فرصتی آماده و مهیا است، به شرط آنکه ساز و کار موجود در آن برای تثبیت آتشبس (مکانیزم) و راستیآزمایی هرگونه نقض یا تهدید، در مذاکرات جاری به کار گرفته شود.
رئیس جمهور فرانسه نیز به جایگاه لبنان و اهمیت ثبات آن برای فرانسه و آمادگی این کشور برای پشتیبانی از لبنان به منظور عبور از این مرحله دشوار از طریق برگزاری همایشهای بین المللی برای پشتیبانی از ارتش و بازسازی این کشور اشاره کرد.
در این گفت وگوی تلفنی، آخرین تحولات لبنان و منطقه و تحولات سیاسی و میدانی پس از امضای یادداشت تفاهم میان آمریکا و ایران بررسی شد.
مکرون همچنین پیش از این در تماس تلفنی با جوزف عون همتای لبنانی خود، به گفتوگو در مورد اوضاع لبنان و منطقه در سایه نتایج مذاکرات آمریکا - ایران در سوئیس پرداخت.
روسای جمهور دو کشور همچنین وضع جنوب لبنان پس از اعلام آتشبس و گامهای بعدی و نیز نتایج اجلاس گروه هفت را که هفته گذشته در اویان فرانسه برگزار شد، بررسی کردند و عون از موضع فرانسه در قبال لبنان قدردانی کرد.
عون و مکرون همچنین درباره مرحله پس از پایان مأموریت نیروهای حافظ صلح سازمان ملل در جنوب لبنان (یونیفل) به ویژه تمایل کشورهای اروپایی برای ادامه حضور این نیروها در منطقه عملیات بینالمللی بحث و تبادل نظر کردند.