به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، ایران سلطانی نوروزی بیان کرد: كاركنان بخش ابزار دقيق نيروگاه رامين اهواز با تلاش ، همت و جديت فراوان و كار شبانه روزي موفق شدند با توجه به كمبود قطعات الكترونيكي بعلت تحریمها و فشار اقتصادی، در يك طرح تخصصی اقدام به طراحي ، ساخت ، مونتاژ و ساخت قطعات مورد نياز در واحد ۵ نيروگاه شوند که این اقدام منجر پايداري شبكه توليد در نيروگاه رامين شد.

وی اظهار داشت: تامین برخی از قطعات الکترونیکی نیروگاهی به ویژه نیروگاه های بخاری با چالشها و محدودیت های متعددی همراه است و به همین منظور با تکیه بر دانش و تخصص همکاران خود توانستیم اقدام به طراحی و ساخت تعدادی از قطعات تخصصی ابزاردقیقی و الکترونیکی نمائیم.

سلطانی نوروزی افزود: نوع سنسورها با سنسورهاي استاندارد رايج جهاني اروپايي و با قيمت مناسب و دسترسي بالا جايگزين شدند و ضمن بروز توانمندی داخلی و جلوگیری از خروج ارز و صرفه جویی بیش از ۸ میلیارد تومانی ، سطح پایداری واحد‌های تولیدی نیروگاه رامین اهواز را بهبود دادیم.