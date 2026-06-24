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رئیس اداره آزمایشگاه الکترونیک ابزار دقیق نیروگاه رامین اهواز از صرفه جویی ۸ میلیارد تومانی در این نیروگاه با ساخت قطعات الکترونیکی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، ایران سلطانی نوروزی بیان کرد: كاركنان بخش ابزار دقيق نيروگاه رامين اهواز با تلاش ، همت و جديت فراوان و كار شبانه روزي موفق شدند با توجه به كمبود قطعات الكترونيكي بعلت تحریمها و فشار اقتصادی، در يك طرح تخصصی اقدام به طراحي ، ساخت ، مونتاژ و ساخت قطعات مورد نياز در واحد ۵ نيروگاه شوند که این اقدام منجر پايداري شبكه توليد در نيروگاه رامين شد.
وی اظهار داشت: تامین برخی از قطعات الکترونیکی نیروگاهی به ویژه نیروگاه های بخاری با چالشها و محدودیت های متعددی همراه است و به همین منظور با تکیه بر دانش و تخصص همکاران خود توانستیم اقدام به طراحی و ساخت تعدادی از قطعات تخصصی ابزاردقیقی و الکترونیکی نمائیم.
سلطانی نوروزی افزود: نوع سنسورها با سنسورهاي استاندارد رايج جهاني اروپايي و با قيمت مناسب و دسترسي بالا جايگزين شدند و ضمن بروز توانمندی داخلی و جلوگیری از خروج ارز و صرفه جویی بیش از ۸ میلیارد تومانی ، سطح پایداری واحدهای تولیدی نیروگاه رامین اهواز را بهبود دادیم.