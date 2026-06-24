به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ خبرگزاری رسمی عمان در اطلاعیه‌ای نوشت: سلطنت عمان با توجه به مسئولیت خود در قبال تنگه هرمز و اهمیت این گذرگاه برای اقتصاد جهانی و در چارچوب پایبندی ثابت خود به حقوق بین‌الملل و حقوق دریا‌ها برای تضمین آزادی کشتیرانی در تنگه بدون دریافت عوارض عبور و همسو با نتایج تلاش‌ها و رایزنی‌هایی که میان آمریکا و ایران به دست آمده است، با هماهنگی سازمان بین‌المللی دریانوردی امکان استفاده از یک مسیر دریایی موقت برای تمام‌ کشتی‌ها را فراهم کرده است.

در ادامه این اطلاعیه آمده است: این مسیر بر اساس مختصات اعلام‌شده از سوی سازمان بین‌المللی دریانوردی و مراجع ذی‌صلاح عمانی تعیین شده و کشتی‌های متقاضی عبور باید هماهنگی‌های لازم را با سازمان بین‌المللی دریانوردی انجام دهند.

این در حالی است که امیرحسین یزدان‌پناه، عضو کمیته رسانه تیم مذاکره‌کننده ایران در پاسخ به ابهامی که در فضای مجازی درباره توییت وزیر خارجه عمان درباره دریافت نکردن عوارض عبور از تنگه هرمز مطرح شده، گفت: قرار نیست آنچه دریافت می‌شود عنوان «عوارض» داشته باشد، بلکه هزینه دریافتی به عنوان «هزینه خدمات» موضوعیت دارد.

پیش از این در روز دوشنبه ایران و عمان در بیانیه‌ای مشترک بر ادامه همکاری برای حفظ امنیت و آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز تأکید کردند و از توافق برای ادامه گفت‌و‌گو‌ها درباره مدیریت آینده ناوبری در این گذرگاه راهبردی خبر دادند.