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هواپیماهای جنگی رژیم صهیونیستی روز سه شنبه مناطق مختلف نوار غزه را بمباران کردند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ منابع خبری گزارش دادند که جنگندههای رژیم صهیونیستی یک مدرسه در محله التفاح در شرق شهر غزه را بمباران کردند.
در این حمله، مدرسه شهدای غزه در نزدیکی بیمارستان الدره در شرق محله التفاح هدف قرار گرفته است.
هنوز از خسارتها و تلفات احتمالی این حمله گزارشی منتشر نشده است.
جنگندههای رژیم صهیونیستی خیابان السودانیه در شمال غرب شهر غزه را هم بمباران کرده بودند.
هواپیماهای جنگی رژیم صهیونیستی همچنین زمینی متعلق به خانواده «شملخ» را که محل اسکان دهها آواره فلسطینی در شیخ عجلین واقع در جنوب غرب شهر غزه بود بمباران کرده بودند. در پی این حمله، شماری از فلسطینیان زخمی شدهاند.
همچنین گزارشها حاکی است بمباران رژیم صهیونیستی در محله شیخ عجلین، خسارتهای گستردهای به چادرهای آوارگان وارد کرده است.
در شمال نوار غزه نیز خودروهای نظامی رژیم صهیونیستی به مرکز اردوگاه جبالیا نفوذ کرده و به طور گسترده به سمت چادرهای آوارگان و مراکز اسکان آتش گشودهاند.
از سوی دیگر، روزنامه عبری هاآرتص در گزارشی فاش کرد که جلسهای به ریاست مشاور امنیت رژیم صهیونیستی برای بررسی اجبار فلسطینیان ساکن نوار غزه به ترک سرزمین خود برگزار شد.