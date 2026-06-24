نتایج نظرسنجی رویترز و ایپسوس مشخص کرد: جنگ با ایران محبوبیت دونالد ترامپ را به ۳۴ درصد رسانده که پائین‌ترین سطح در دوره دوم ریاست‌جمهوری او است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ نظرسنجی مشترک خبرگزاری رویترز و موسسه ایپسوس نشان می‌دهد که فقط ۲۴ درصد از آمریکایی‌ها معتقدند جنگ با ایران ارزش هزینه‌های آن را داشته است.

این نظرسنجی پنج روزه که روز دوشنبه (اول تیر) به پایان رسید، همچنین نشان داد که نیمی از شرکت‌کنندگان، این درگیری را بی‌ارزش دانسته و بقیه نیز در این‌باره اظهار نظری نکرده‌اند.

بر اساس این نظرسنجی، حدود ۶۳ درصد از آمریکایی‌ها بر این باورند که توافق امضا شده بین ترامپ و مسعود پزشکیان رئیس جمهور اسلامی ایران به صلحی پایدار منجر نخواهد شد و فقط ۱۸ درصد به دوام آن خوش‌بین هستند؛ این شک و تردید در میان دموکرات‌ها به مراتب بیشتر از جمهوری‌خواهان است.

نتایج این نظرسنجی همچنین مشخص کرد که فقط ۲۳ درصد از آمریکایی‌ها معتقدند که ایالات متحده در مقایسه با قبل از جنگ، در موضع قوی‌تری نسبت به ایران قرار دارد.

نظرسنجی رویترز / ایپسوس با جمع‌آوری پاسخ‌های یک هزار و ۲۶۲ بزرگسال آمریکایی و با حاشیه خطای سه درصد انجام شده است.