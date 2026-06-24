\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634\u00a0\u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648\u0633\u06cc\u0645\u0627\u060c \u062f\u0631 \u06cc\u06a9\u0635\u062f \u0648 \u067e\u0627\u0646\u0632\u062f\u0647\u0645\u06cc\u0646 \u0634\u0628 \u062d\u0636\u0648\u0631\u060c \u0639\u0627\u0634\u0642\u0627\u0646 \u062f\u0644\u0633\u0648\u062e\u062a\u0647 \u0627\u0647\u0644 \u0628\u06cc\u062a(\u0639) \u062f\u0631 \u0634\u0647\u0631\u06cc\u0627\u0631\u060c \u0628\u0627 \u0639\u0632\u0627\u062f\u0627\u0631\u06cc \u0648 \u0633\u06cc\u0646\u0647 \u0632\u0646\u06cc\u060c \u0628\u0647 \u06cc\u0627\u062f \u062d\u0636\u0631\u062a \u0627\u0628\u0648\u0627\u0644\u0641\u0636\u0644 \u0627\u0644\u0639\u0628\u0627\u0633 (\u0639) \u0628\u0631 \u0633\u0631 \u0648 \u0633\u06cc\u0646\u0647 \u0632\u062f\u0646\u062f.\u00a0\n\u0639\u0632\u0627\u062f\u0627\u0631\u0627\u0646 \u0647\u0645\u0686\u0646\u06cc\u0646\u060c \u0645\u0642\u0627\u0645 \u0648\u0627\u0644\u0627\u06cc \u062d\u0636\u0631\u062a \u0627\u0628\u0648\u0627\u0644\u0641\u0636\u0644 \u0627\u0644\u0639\u0628\u0627\u0633 (\u0639) \u0631\u0627\u060c \u0627\u0644\u06af\u0648\u06cc\u06cc \u0646\u0627\u0628 \u062f\u0631 \u0627\u06cc\u062b\u0627\u0631\u060c \u0634\u062c\u0627\u0639\u062a \u0648 \u0645\u0631\u062f\u0627\u0646\u06af\u06cc \u062f\u0627\u0646\u0633\u062a\u0646\u062f.\n\n\n\u00a0