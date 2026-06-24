به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ گروهی از نظامیان رژیم صهیونیستی به همراه پنج دستگاه خودرو نظامی و نفربر، وارد روستای المشیده در جنوب استان قنیطره شده‌اند.

خبرنگار تلویزیون سوریه در جنوب این کشور همچنین از تخریب یک جاده به دست نظامیان رژیم صهیونیستی در غرب شهرک الرفیده در استان قنیطره خبر داده است.

نیرو‌های صلحبان سازمان ملل متحد پیشتر از این جاده که به موازات نوار مرزی جولان اشغالی قرار دارد، برای گشت زنی و نظارت بر منطقه استفاده می کردند.

از زمان سقوط دولت بشار اسد در سوریه در آذر ۱۴۰۳، رژیم صهیونیستی با سوء استفاده از خلأ امنیتی موجود در این کشور، ضمن بمباران کلیه تأسیسات دفاعی سنگین و هواپیما‌های جنگی، در منطقه القنیطره پیشروی کرده است. همچنین بخش‌هایی در جنوب این کشور از جمله ارتفاعات راهبردی «جبل الشیخ» را به اشغال خود درآورده است.

پس از استان جنوبی قنیطره، استان درعا نیز با ۳۲ مورد نقض حریم در رتبه دوم قرار گرفته است، با این تفاوت که تجاوزات در این استان، ماهیتی خطرناک‌تر داشته و شامل حملات توپخانه‌ای، نفوذ زمینی و پرواز‌های فشرده جنگنده‌ها بوده است. همچنین نقض حاکمیت در مناطق ریف دمشق و السویداء عمدتاً به پرواز هواگرد‌های متجاوز محدود شده است.