سخنگوی حماس در بیانیه‌ای از خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای فلسطینی مقیم خارج از کشور خواست، اوضاع انسانی دشوار و فاجعه‌بار نوار غزه را منعکس کنند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ حازم قاسم در این بیانیه با اشاره به ادامه حملات نظامی و محاصره غزه تأکید کرد: ساکنان غزه با وجود تمام فشار‌ها همچنان به آینده امید بسته‌اند.

او گفت: مردم از چادر‌های خود خارج می‌شوند، بدون آنکه بدانند آیا باز خواهند گشت، یا هدف بمباران قرار می‌گیرند و یا اینکه پس از بازگشت چادر‌های خود را در آتش می‌یابند.

سخنگوی حماس افزود: ما روز خود را از نخستین ساعات بامداد با جستجوی ابتدایی‌ترین مایحتاج زندگی آغاز می‌کنیم؛ از تهیه آب آشامیدنی گرفته تا استفاده از وسایل نقلیه‌ای که عملا از بین رفته‌اند، در حالی که بیمارستان‌ها فروپاشیده، دارو‌ها نایاب و نظام آموزشی ویران شده است.

حازم قاسم گفت: مردم در خیابان‌های مخروبه‌ای تردد می‌کنند که فاضلاب در آنها جاری است و آوارگان مجبورند چادر‌های خود را در کنار این فاضلاب‌ها برپا کنند. این چادر‌ها در گرمای شدید تابستان، به تنور‌هایی برای ساکنانشان تبدیل شده است.

سخنگوی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) پیش‌تر در بیانیه‌ای شدیداللحن، وضع نوار غزه را خونریزی مداوم توصیف و از سکوت و بی‌عملی جهانیان انتقاد کرده بود.

حازم قاسم با اشاره به ادامه جان باختن و ویرانی‌ها در این منطقه گفت: این فقدان مداوم و مرگی که متوقف نمی‌شود، در حالی که اطرافیان ما تماشا می‌کنند؛ همه ذبح شدن ما را می‌بینند، گویی که ما از سیاره‌ای دیگر هستیم.

سخنگوی حماس در ادامه، جامعه عرب و اسلامی و نهاد‌های بین‌المللی را مورد خطاب قرار داد و پاسخگویی آنها را خواستار شد.

وی پرسید: خویشان ما در خارج از فلسطین در قبال این فاجعه کجایند؟ و سفارتخانه‌ها و گروه‌های مختلف در عرصه‌های بین‌المللی کجایند؟! و علمای امت و نهاد‌های دینی ما کجایند؟ و اتحادیه عرب ما کجا است؟