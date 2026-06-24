همزمان با توافقات مسقط و تهران درباره دریانوردی در تنگه هرمز، محمد بن عبدالرحمان، نخست وزیر و وزیر امور خارجه قطر برای گفت‌و‌گو درخصوص آخرین تحولات منطقه وارد عمان شد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ وزارت امور خارجه عمان در بیانیه‌ای مطبوعاتی اعلام کرد که بدر البوسعیدی، وزیر امور خارجه عمان، پس از ورود محمد بن عبدالرحمان به فرودگاه بین‌المللی مسقط در چارچوب یک سفر کاری رسمی به سلطنت عمان، که مدت آن فاش نشده است، از او استقبال کرد.

این وزارتخانه تأیید کرد: این سفر «در چارچوب روابط برادرانه نزدیک که سلطنت عمان و کشور برادر قطر را متحد می‌کند، انجام می‌شود و هدف آن بررسی راه‌های تقویت همکاری و هماهنگی بین دو کشور در زمینه‌های مختلف مورد علاقه مشترک است.»

از سوی دیگر، البوسعیدی از طریق شبکه ایکس گفت: «ما عصر امروز یک جلسه مشورتی سازنده و برادرانه با شیخ محمد بن عبدالرحمن برگزار کردیم و مشتاقانه منتظر ادامه گفت‌وگوهایمان در صبح (چهارشنبه) در مورد روابط برادرانه و همکاری مشترک در زمینه‌های مختلف همکاری‌های دوجانبه، علاوه بر بحث و هماهنگی در مورد مسائل منطقه‌ای دارای اولویت هستیم.»

سفر این مقام قطری که کشورش نقش میانجی بین تهران و واشنگتن را ایفا می‌کند، در حالی صورت می‌گیرد که عمان و ایران روز سه‌شنبه توافق کردند تا یک کار گروه مشترک برای ادامه گفت‌و‌گو با هدف دستیابی به توافق در مورد مدیریت آینده دریانوردی در تنگه هرمز و خدمات مرتبط تشکیل دهند.

این خبر در بیانیه مشترکی که پس از مذاکرات در مسقط در جریان سفر محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس ایران و عباس عراقچی، وزیر امور خارجه، به عمان صادر شد، منتشر شد.