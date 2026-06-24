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پایگاه خبری عبری والا در گزارشی از نگرانی رژیم صهیونیستی درباره احتمال اسارت نظامیان خود در جنوب لبنان حبر داد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ این رسانه رژیم صهیونیستی به نقل از یک منبع امنیتی گزارش داد که این رژیم درباره احتمال اسارت نظامیان خود در منطقه کفرتبنیت در جنوب لبنان نگران است؛ زیرا ممکن است از این نظامیان برای مبادله با مبارزان محاصره شده حزب الله در تونلها استفاده شود.
این منبع افزود: ارتش رژیم صهیونیستی به نظامیان خود دستور داده است تا برای افزایش امنیت و جلوگیری از اسارت، در گروههای دو یا سه نفره تردد داشته باشند.
در خبری دیگر وزارت بهداشت لبنان در گزارشی اعلام کرد که از دوم مارس (۱۱ اسفند ماه ۱۴۰۴) تاکنون، چهار هزار و ۱۹۲ شهروند این کشور در حملات صهیونیستها به شهادت رسیدهاند.
در همین مدت ۱۲ هزار و ۱۷۱ شهروند لبنانی نیز زخمی شدهاند.
رژیم اسرائیل از دوم مارس، حمله گستردهای را علیه لبنان آغاز کرده که علاوه بر کشته و زخمی شدن شماری از شهروندان لبنانی، بیش از یک میلیون نفر هم آواره شدهاند.
رژیم صهیونیستی مناطقی را در جنوب لبنان اشغال کرده است که برخی از این مناطق برای دههها و برخی دیگر از زمان جنگ قبلی بین سالهای ۲۰۱۳ و ۲۰۱۴ و در جریان تجاوز فعلی به خاک لبنان تحت اشغال نیروهای این رژیم درآمده بود.