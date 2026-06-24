تجلی وفاداری و علمداری مردم پردیس در قرار صد و پانزدهم و شب تاسوعا
همزمان با شب تاسوعای حسینی، مردم شهرستان پردیس در صد و پانزدهمین اجتماع شبانه مردمی با گرامیداشت مقام حضرت اباالفضل العباس(ع)، بر الگوگیری از وفاداری، ولایتمداری، ایثار و دلاوری علمدار کربلا در میدانهای مقاومت و دفاع از وطن تأکید کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما،
شرکتکنندگان در این اجتماع با اشاره به جایگاه والای حضرت ابوالفضل العباس(ع) در فرهنگ عاشورا، وفاداری، غیرت، ایثار و ولایتمداری را مهمترین درس مکتب حضرت عباس(ع) برای جامعه امروز دانستند.
حاضران در این مراسم تأکید کردند تاسوعای امسال علاوه بر یادآوری رشادتهای علمدار کربلا، یادآور دلاورمردان و فرماندهانی است که در میدان نبرد با تأسی به حضرت عباس(ع) برای دفاع از اسلام، انقلاب و وطن جانفشانی کردند.
مردم پردیس با اشاره به نقش فرماندهان شهید و رزمندگان جبهه مقاومت، تصریح کردند علمداری، وفاداری به ولایت و ایستادگی در برابر دشمن، همچنان مهمترین شاخصه مکتب حضرت عباس(ع) در میدانهای امروز است.
شرکتکنندگان در این اجتماع همچنین تأکید کردند شاگرد مکتب عباس(ع) کسی است که در میدان دفاع از حق، پشت ولایت میایستد، دشمن را میشناسد و در لحظه نیاز، از فداکاری و ایثار دریغ نمیکند.
در پایان این اجتماع، مردم پردیس با بیان اینکه راه حضرت عباس(ع) همان راه وفاداری، غیرت و ایستادگی است، اعلام کردند ملت ایران همچنان پای علم ولایت و آرمانهای عاشورا ایستاده و اجازه نخواهد داد پرچم حق بر زمین بماند.