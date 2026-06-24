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در حالی که پنتاگون چند وقت پیش هزینههای جنگ با ایران را ۲۹ میلیارد دلار اعلام کرده بود آسوشیتدپرس از رقم جدیدی رونمایی کرده که بیش از ۲.۵ برابر رقم پیشین است.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ وزارت جنگ آمریکا به سناتورها اعلام کرده است که برای تأمین هزینههای جنگ با ایران، به حدود ۸۰ میلیارد دلار بودجه اضافی نیاز دارد.
این درخواست در حالی مطرح میشود که دولت دونالد ترامپ پیشتر خواهان افزایش بیسابقه ۱.۵ تریلیون دلاری بودجه دفاعی شده است و قانونگذاران هر دو حزب درباره هزینههای سرسامآور جنگ و تأثیر آن بر معیشت مردم ابراز نگرانی کردهاند.
استیون فاینبرگ معاون وزیر جنگ آمریکا هفته گذشته در تماسهای جداگانه با چند سناتور، جزئیات این درخواست را مطرح کرده و به کمیتههای کنگره اطلاع داده است که این درخواست ۸۰ میلیارد دلاری به دفتر مدیریت و بودجه کاخ سفید ارسال شده است.
با این حال، کاخ سفید هنوز درخواست رسمی خود را به کنگره ارائه نکرده است.
مبلغ درخواستی پنتاگون به طور قابل توجهی (۲.۷ برابر) بالاتر از برآورد ۲۹ میلیارد دلاری است که وزیر جنگ آمریکا ماه گذشته در جلسه استماع کنگره درباره هزینههای جنگافروزی علیه ایران ارائه کرده بود.
آسوشیتدپرس مدعی شده که آن برآورد عمدتاً مربوط به جایگزینی مهمات، تعمیر تجهیزات و هزینههای عملیاتی بود و هزینههای تعمیر یا بازسازی تأسیسات نظامی آسیبدیده آمریکا در منطقه را شامل نمیشد.
با وجود این، پایگاه اینترسپت چندی پیش گزارش کرده بود که وزارت جنگ آمریکا در صدد است برای کاستن از انتقادات علیه دولت دونالد ترامپ هزینهها و تلفات و خسارات جنگ را کوچکنمایی کند.
بسیاری از قانونگذاران دموکرات با این درخواست بودجه مخالف هستند و معتقدند که این هزینهها به جای تأمین نیازهای داخلی، صرف جنگی میشود که بسیاری از مردم با آن مخالفند.
سناتور برنی سندرز در پیامی در فضای مجازی در واکنش به تصویب قطعنامه اختیارات جنگی در سنا نوشت: کنگره باید از مدتها قبل برای جلوگیری از ورود آمریکا به جنگ، اقدام میکرد.
او خاطرنشان کرد: بر اساس قانون اساسی آمریکا، رؤسای جمهور نمیتوانند بهصورت یکجانبه کشور را وارد جنگ کنند و این اختیار در صلاحیت کنگره است. این سناتور آمریکایی افزود: اکنون زمان آن رسیده که کنگره مسئولیت قانونی خود را در قبال تصمیمگیری درباره جنگ و صلح بهطور کامل ایفا کند.
چاک شومر، رهبر دموکراتهای سنا هم گفت: کنگره امروز به پایان دادن به جنگ پرهزینه، غیرضروری و مخرب ترامپ با ایران رأی داد.
چاک شومر در پستی در فضای مجازی نوشت: اجازه دهید واضح بگویم: برای اولین بار این قطعنامه هر دو مجلس کنگره را پشت سر گذاشت و نیازی به امضای رئیس جمهور ندارد.
او خاطرنشان کرد: دولت ترامپ باید نیروهای ایالات متحده را از درگیریها در ایران خارج کند. ترامپ وعده «فشار حداکثری» بر ایران داد آنچه او از طریق این جنگ بیپروا تحویل داد حداکثر سردرگمی، حداکثر هرج و مرج و حداکثر هزینه برای مردم آمریکا بود.
پتی موری، سناتور دموکرات، ماه گذشته در جلسه استماع به وزیر جنگ آمریکا گفت: «شما پولهای مالیاتی خانوادهها را صرف جنگی میکنید که بسیاری به شدت با آن مخالفند.»
جان تون، رهبر اکثریت سنا گفت: منتظر درخواست رسمی بودجه تکمیلی از دولت است و پس از آن، بررسی خواهد کرد که آراء برای تصویب آن کافی است یا خیر.
برایان شاتس سناتور دموکرات هاوایی نیز اعلام کرد: هنوز هیچ دموکراتی را پیدا نکرده که از این درخواست حمایت کند و معتقد است هزینه نهایی جنگ ممکن است بسیار بیشتر از ۸۰ میلیارد دلار باشد.
در مقابل، جان هوون سناتور جمهوریخواه داکوتای شمالی از تلاشهای خود برای گسترش این بسته بودجه خبر داده و پیشنهاد کرده است که هزینههای جنگ با کمک به بلایای طبیعی برای کالیفرنیا، هاوایی و سایر ایالتهای آسیبدیده از آتشسوزیها و مشکلات آبوهوایی ترکیب شود. به گفته او، چنین ترکیبی میتواند شانس تصویب را افزایش دهد.