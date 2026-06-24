به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رئیس هیئت مدیره مجمع خیرین مدرسه‌ساز استان اصفهان در آیین کلنگ‌زنی مدرسه ۶ کلاسه زنده‌یاد محمدیوسف صنعتی در شهرستان کوهپایه گفت: مشارکت خیران مدرسه‌ساز در سال‌های اخیر روندی کم‌نظیر داشته است؛ به‌گونه‌ای که در سال ۱۴۰۳ حدود ۴.۵ همت و در سال ۱۴۰۴ نیز رقمی نزدیک به همین میزان اهدایی خیران برای توسعه فضا‌های آموزشی کشور اختصاص یافته که نشان‌دهنده اعتماد و توجه ویژه نیکوکاران به حوزه تعلیم و تربیت است.

مجتبی ملااحمدی افزود: خیران در همه عرصه‌ها منشأ خدمات ارزشمند هستند و هر یک از حوزه‌های سلامت، مسکن، دانشگاه و امور اجتماعی از برکات حضور آنان بهره‌مند شده‌اند، اما سرمایه‌گذاری در آموزش و پرورش جایگاهی ویژه دارد؛ زیرا توسعه کشور، تربیت نیروی انسانی توانمند و رشد آینده‌سازان این مرز و بوم از مسیر مدرسه و تعلیم و تربیت می‌گذرد.

وی گفت: امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند تقویت زیرساخت‌های آموزشی هستیم و خوشبختانه خیرین مدرسه‌ساز با درک این ضرورت، نقش مؤثری در تحقق عدالت آموزشی ایفا کرده‌اند. این همراهی ارزشمند موجب شده است در نقاط مختلف استان و کشور شاهد آغاز و تکمیل طرح‌های متعدد آموزشی باشیم.

رئیس هیئت مدیره مجمع خیران مدرسه‌ساز استان اصفهان ادامه داد: حضور گسترده خیران مدرسه‌ساز در سال‌های اخیر دستاورد‌های ارزشمندی را برای نظام تعلیم و تربیت رقم زده است و حتی در ماه‌های گذشته نیز روند کلنگ‌زنی و اجرای پروژه‌های آموزشی با مشارکت خیرین ادامه داشته است. امیدواریم با تداوم این همدلی و مشارکت، بتوانیم سهمی مؤثر در ساخت آینده‌ای روشن برای دانش‌آموزان و اعتلای آموزش و پرورش کشور داشته باشیم.