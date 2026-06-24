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میدان داران اصفهانی در شب تاسوعای حسینی با مرثیه خوانی در خیابانها ومیدانهای مقاومت ایستادگی عملدار حسین (ع) را سرمشق قرار دادند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ این وفاداری و ایستادگی پای ولایت الگوی مردم مقاوم ایران است که آن را از پای روضههای حضرت عباس (ع) مشق کردهاند.
تاسوعای امسال مردم ایران هم علمدار انقلاب اسلامیشان را از دست دادهاند، اما ایمان و شجاعتشان در مسیر ولایتمداری بیشتر از همیشه است. آنجا که با شجاعت سرداران ایرانی عرصه بر دشمن صهیونی آمریکایی تنگ شد همه زیر بیرق حضرت عباس (ع) درس ایستادگی و شهامت مشق میکردند و حالا بعد از گذشت ۱۱۵ شب هنوز پای دفاع از میهن پای کار هستند.