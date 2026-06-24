رئیس مجلس شورای اسلامی، دقایقی قبل به منظور شرکت و سخنرانی در بیستمین اجلاس کنفرانس اتحادیه مجالس کشور‌های عضو سازمان همکاری اسلامی (PUIC)، راهی باکو پایتخت جمهوری آذربایجان شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، رئیس مجلس شورای اسلامی پیش از ترک تهران در گفت‌و‌گو با خبرنگاران با اشاره به شرکت در اجلاس اتحادیه مجالس کشور‌های عضو سازمان همکاری اسلامی در جمهوری آذربایجان گفت: اجلاس باکو فرصتی برای تبیین تحولات پس از جنگ رمضان است.

وی تاکید کرد: بعد از جنگ رمضان مشخص شد که نیرو‌های خارجی که از هزاران کیلومتر دورتر به اینجا آمده‌اند، نمی‌توانند امنیت را برقرار کرده و خود از عوامل ضد امنیتی هستند و باید از این نگاه جدید در منطقه استفاده کنیم.