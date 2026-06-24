به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ این طرح‌ها شامل دو زمین چمن خیرساز و احداث ورودی شهر کوهپایه با چهار میلیارد تومان کمک خیر و ۱۰ میلیارد تومان هزینه به بهره برداری رسید.

همچنین ساخت هنرستان خیرساز ۶ کلاسه و یادمان شهدای گمنام نیز با ٣٠ میلیارد تومان اعتبار آغاز شد.

استاندار اصفهان در حاشیه افتتاح و آغاز ساخت این طرح‌ها با تأکید بر اهمیت راهبردی این منطقه در حوزه‌های امنیتی، سیاسی و توسعه شهری، گفت: در حال حاضر کمبود زیرساخت‌های پایه‌ای و نبود امکانات رفاهی مناسب، باعث شده است تا شاهد روند مهاجرت جوانان و نیروی کار فعال بومی به مرکز استان باشیم که این موضوع زنگ خطری برای پایداری منطقه محسوب می‌شود.

مهدی جمالی‌نژاد افزود: «برای مقابله با این چالش، تقویت مراکز فرهنگی و آموزشی برای ایجاد انگیزه ماندگاری، ارتقای زیرساخت‌های محلی و هم‌افزایی با خیران فعال منطقه جهت حمایت از توسعه پایدار و ایجاد فرصت‌های شغلی جدید در کوهپایه ضروری است.

در حاشیه این برنامه‌ها، استاندار اصفهان به همراه جمعی از مسئولان استان و شهرستان، ضمن شرکت در مراسم عزاداری امام حسین (ع) در روستای «امامزاده قاسم» و حضور در منزل شهید والامقام «محمد قاسمی» در محله تودشکچویه، با خانواده این شهید دیدار و از مقام شامخ خانواده‌های معزز شهدا تجلیل کردند.