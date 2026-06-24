نوسازی تجهیزات اندازه‌گیری، مقابله با انشعابات غیرمجاز، توسعه کنتور‌های هوشمند و پایش دقیق مشترکان پرمصرف از مهم‌ترین محور‌های مدیریت مصرف آب در استان است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیرعامل آبفای استان اصفهان از اجرای برنامه‌های گسترده برای مدیریت مصرف آب در سال جاری خبر داد و گفت: با توجه به این‌که بیش از ۶۰ درصد کنتور‌های آب موجود در استان عمری بیش از ۱۰ سال دارند درحالیکه عمر مفیدشان هشت است، تعویض حداقل ۱۰۰ هزار کنتور فرسوده، خراب و کم‌کار تا پایان امسال در دستور کار قرار دارد.

وی افزود: سال گذشته، ۷۴ هزار و ۲۹۲ کنتور خراب و فرسوده تعویض شد و در فروردین واردیبهشت امسال نیز بیش از ۷ هزار کنتور معیوب با کنتور‌های جدید جایگزین شده است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان همچنین از تشدید برخورد با برداشت‌های غیرمجاز آب خبر داد و گفت: در سال گذشته ۱۸۳۷ فقره انشعاب غیرمجاز در سراسر استان شناسایی و با متخلفان برخورد شد که این روند در سال جاری نیز با قوت ادامه دارد.

وی ادامه داد: در دو ماهه امسال نیز ۲۸۵ انشعاب غیرمجاز دیگر شناسایی شد که قطع و ساماندهی این انشعابات نقش مهمی در کاهش هدررفت آب و توزیع عادلانه منابع آبی ایفا می‌کند.

ناصراکبری ادامه داد: نصب حداقل یک‌هزار کنتور هوشمند برای مشترکان پرمصرف، پایش مصرف شهرک‌های صنعتی و مجموعه باغات از طریق کنتور‌های شاهد و بهره‌گیری از ابزار‌های نوین پایش مصرف از دیگربرنامه‌های سال جاری برای مدیریت مصرف آب است.

مدیرعامل آبفای استان اصفهان در ادامه به وضعیت مصرف آب در استان اشاره کرد و گفت: الگوی مصرف ماهانه آب در شهر‌های مختلف استان که با نظارت وزارت نیرو تعیین شده، متناسب با شرایط اقلیمی و فرهنگی هر منطقه بین ۱۱ تا ۱۴ مترمکعب تعیین شده است.

وی افزود: هم‌اکنون در حدود ۵۰ درصد مشترکان خانگی کمتر از الگو مصرف می‌کنند، اما متاسفانه در حدود ۶ درصد مشترکان خانگی با مصرفی بیش از دو برابر الگوی تعیین‌شده، در گروه مشترکان بدمصرف قرار دارند.

ناصر اکبری افزود: با هدف کنترل مصارف بالا، در طول سال ۱۴۰۴ بیش از ۵۲ هزار پیامک اخطار برای مشترکان خانگی پرمصرف و ۷۲۸ پیامک برای مشترکان غیرخانگی با مصرف بیش از ظرفیت قراردادی ارسال شد، ضمن این‌که وضعیت ۲۲۹۱ مشترک پرمصرف نیز بررسی و اصلاحات لازم در کاربری آنها انجام گرفت.

مدیرعامل آبفای استان اصفهان از پایش مصرف آب دستگاه‌های اجرایی نیز خبر داد و گفت: در سال گذشته مصرف آب ۳ هزار و ۷۳۶ دستگاه اجرایی استان مورد ارزیابی قرار گرفت و گزارش مشترکان غیرخانگی پرمصرف شامل دستگاه‌های اجرایی، صنایع و نهاد‌ها برای پیگیری‌های لازم به سازمان بازرسی استان ارسال شد.

وی با تأکید بر ضرورت حفاظت از آب شرب، جداسازی انشعابات فضای سبز از شبکه آب شرب شهری، جلوگیری از استفاده آب شرب برای آبیاری فضای سبز دستگاه‌های اجرایی و پایش مستمر مصارف را از دیگر اقدامات مهم آبفای استان برشمرد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان همچنین نقش فرهنگ‌سازی را مکمل اقدامات فنی و قانونی دانست و گفت: آموزش شیوه‌های صحیح مصرف آب در قالب پویش «اصفهان منهای ۲۰» به‌صورت مستمر در مدارس، مراکز درمانی، دستگاه‌های اجرایی، مساجد، مراکز نظامی و میز‌های خدمت مردمی در حال اجراست تا با مشارکت بیشتر شهروندان، زمینه پایداری تأمین آب در استان فراهم شود.