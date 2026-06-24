به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم‌های انگلیس و غنا سه‌شنبه شب در چارچوب دیدار‌های گروه L جام جهانی ۲۰۲۶ در ورزشگاه شهر دالاس آمریکا به مصاف هم رفتند.

انگلیس در نیمه نخست در حالی توپ و میدان را در اختیار داشت که بازی دفاعی و بسته غنا سبب شد که سه‌شیر‌ها نتوانند موقعیت جدی گلزنی روی دروازه آسارا خلق کنند.

حضور پرشمار غنایی‌ها در محوطه جریمه عملا باعث شد تا انگلیسی‌ها چه از عمق و چه از کناره‌ها نتوانند دروازه غنا را به شکل خطرناکی تهدید کنند.

در چنین شرایطی نیمه اول با تساوی بدون گل انگلیس و غنا به پایان رسید.

در نیمه دوم، غنا در دقایق اولیه رو به جلوتر بازی کرد، اما در ادامه این انگلیس بود که مانند نیمه اول بر جریان بازی مسلط شد. غنا هم روی ضد حمله‌ها سعی در رسیدن به دروازه جردن پیکفورد داشت.

شوت هری کین از پشت محوطه جریمه در دقیقه ۶۸ یکی از اولین موقعیت‌های جدی انگلیس در نیمه دوم بود، شوتی که دروازه‌بان غنا آن را مهار کرد.

غنا هم روی ضد حمله‌ها خطرناک نشان می‌داد. در دقیقه ۷۸ روی یک فرصت تک به تک بازیکن غنا این فرصت را داشت که دروازه سه‌شیر‌ها را باز کند، اما توپ را با تعلل از دست داد، هر چند در ادامه این موقعیت آفساید اعلام شد.

در دقایق پایانی باز هم تلاش انگلیس برای عبور از سد دفاعی غنا نتیجه‌ای نداشت. در یکی از موقعیت‌ها، شوت ساکا از پشت محوطه را دروازه‌بان غنا با یک شیرجه دیدنی دفع کرد.

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یک دقیقه بعد روی یک سانتر ارسالی از سمت چپ، ضربه سر نیکو اورلی به تیر دروازه غنا خورد و کین هم توپ برگشتی را با بی دقتی به آسمان کوبید تا بهترین موقعیت شاگردان توخل از دست برود.

در وقت‌های تلف شده نیمه دوم، باز هم ضربه سر ساکا را مدافع غنا از روی خط دروازه بیرون کشید تا دروازه آسارا بسته بماند.

در نهایت دیدار انگلیس و غنا با تساوی بدون گل به پایان رسید.

انگلیس با این تساوی ۴ امتیازی شد و با توجه به تفاضل بهتر در صدر جدول گروه L باقی ماند. غنا هم با ۴ امتیاز در رده دوم ماند.

ترکیب ابتدایی انگلیس:

جردن پیکفورد، ریس جیمز، ازری کنسا، مارک گهی، جد اسپنس، الیوت اندرسون، دکلن رایس، جود بلینگام، نونی مادوئکه، آنتونی گوردون و هری کین

سرمربی: توماس توخل

ترکیب ابتدایی غنا:

آسارا، سنایه، آدیه‌تی، اوپوکو، منسا، یینرکی، توماس پارتی، سیبو، ویلیامز، آیو و سمنیو

سرمربی: کارلوس کی‌روش