به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم ملی فوتبال کرواسی در چارچوب دور دوم مرحله گروهی رقابت‌های جام جهانی ۲۰۲۶ از ساعت ۲:۳۰ بامداد چهارشنبه، ۳ تیر در گروه L به مصاف پاناما رفت که این بازی در نهایت با برتری یک بر صفر کرواسی به پایان رسید.

کرواسی با این پیروزی ۳ امتیازی شد و به جایگاه سوم جدول صعود کرد و پاناما هم بدون امتیاز در جایگاه چهارم جدول باقی ماند و دیگر شانسی برای صعود از گروه ندارد.

در دیگر دیدار این گروه، تیم ملی فوتبال انگلیس با تساوی بدون گل برابر غنا متوقف شد.

ورزشگاه: تورنتو کانادا

داور: پیر آچو

گلزنان: آنته بودیمیر (۵۴) برای کرواسی

ترکیب کرواسی: لیواکوویچ، استانیشیچ، پونگراچیچ، گواردیول (۴۶ آندری کراماریچ)، سوتالو، کواچیچ (۷۳ پتار سوچیچ)، مودریچ، باتورینا، پریشیچ، پاسالیچ (۷۳ لوکا سوکیچ)، موسا (۴۶ آنته بودیمیر).

ترکیب پاناما: اورلاندو، بلکمن، کوردوئه، راموس (۷۷ سسیلیو واترمن)، هاروی، آندراده، موریلو، مارتینز، رودریگز، بارسناس، فایاردو.