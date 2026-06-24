پخش زنده
امروز: -
تیم ملی فوتبال کرواسی با برد مقابل پاناما امیدهای خود برای صعود به مرحله حذفی را زنده نگه داشت.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم ملی فوتبال کرواسی در چارچوب دور دوم مرحله گروهی رقابتهای جام جهانی ۲۰۲۶ از ساعت ۲:۳۰ بامداد چهارشنبه، ۳ تیر در گروه L به مصاف پاناما رفت که این بازی در نهایت با برتری یک بر صفر کرواسی به پایان رسید.
کرواسی با این پیروزی ۳ امتیازی شد و به جایگاه سوم جدول صعود کرد و پاناما هم بدون امتیاز در جایگاه چهارم جدول باقی ماند و دیگر شانسی برای صعود از گروه ندارد.
در دیگر دیدار این گروه، تیم ملی فوتبال انگلیس با تساوی بدون گل برابر غنا متوقف شد.
ورزشگاه: تورنتو کانادا
داور: پیر آچو
گلزنان: آنته بودیمیر (۵۴) برای کرواسی
ترکیب کرواسی: لیواکوویچ، استانیشیچ، پونگراچیچ، گواردیول (۴۶ آندری کراماریچ)، سوتالو، کواچیچ (۷۳ پتار سوچیچ)، مودریچ، باتورینا، پریشیچ، پاسالیچ (۷۳ لوکا سوکیچ)، موسا (۴۶ آنته بودیمیر).
ترکیب پاناما: اورلاندو، بلکمن، کوردوئه، راموس (۷۷ سسیلیو واترمن)، هاروی، آندراده، موریلو، مارتینز، رودریگز، بارسناس، فایاردو.