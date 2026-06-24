محدودیتهای ترافیکی تاسوعا و عاشورای حسینی در کرمان
رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان محدودیتهای ترافیکی تاسوعا و عاشورای حسینی در کرمان را اعلام کرد.
سرهنگ "رضایی" ضمن تسلیت ماه محرم و فرارسیدن تاسوعا و عاشورای حسینی، گفت: برای هرچه بهتر برگزار شدن مراسم عزاداری سرور و سالار شهیدان و برقراری انضباط ترافیکی، محدودیتهای ترافیکی در روز تاسوعا و عاشورا صبحها از ساعت ۶ و عصرها از ساعت ۱۶ در برخی خیابانهای شهر کرمان و همزمان با برگزاری مراسم عزاداری، اعمال میشود.
وی افزود: در محدوده حسینیه ثارالله، از حدفاصل میدان بسیج تا تقاطع پاسداران و بلعکس، در محدوده تکیه عباسعلی در خیابان فردوسی حد فاصل سه راه سپه تا سه راه پروین اعتصامی در مسیر رفت و برگشت، در محدوده تکیه فاطمیه از سه راه احمدی تا تقاطع طالقانی تردد وسایل نقلیه ممنوع است.
رئیس پلیس راهور استان بیان کرد: در محدوده تکیه قائم از اولین دوربرگردان بلوار ابراهیم خلیل الله در شرق تکیه، وردی چهاراه قائم از شمال چهار راه از بلوار پیروزی و از غرب چهار راه از خیابان شهید مطهری نیز تردد ممنوع است.
وی ادامه داد: در محدوده میدان شهدا، ورودی غربی از سمت خیابان شریعتی از مقطع سه راه چمران، از جنوب از سمت خیابان امام از تقاطع میزارضا، مادر و ۱۷ شهریور و از غرب، از سمت خیابان شهدا از تقاطع انقلاب و از شمال میدان شهدا از سمت خیابان شهید باهنر تردد ممنوع است.
سرهنگ رضایی گفت: در گلزار بین المللی شهدای کرمان تردد وسایل نقلیه از تقاطع اتوبوس رانی در خیابان شهید یوسف الهی تا میدان امام حسین (ع) و میدان امام حسین (ع) به سمت جنوب تا پارکینگ و به سمت شرق و خیابان ضلع شرقی گلزار شهدا نیز ممنوع است.
وی اظهار داشت: در سایر شهرهای استان نیز بنا بر اولویتهای تردد و برگزاری هیئتهای عزاداری، محدودیتها و ممنوعیتهای تردد وسایل نقلیه برگزار خواهد شد.
رئیس پلیس راهور استان بیان داشت: در شهر ماهان نیز محدوده خیابان حضرت امام (ره) و میدان وحدت محدودیت ترافیکی اعمال میشود.