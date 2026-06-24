شورای عالی بیمه سلامت و ابلاغ وزیر بهداشت، قرارداد‌های همه بیمه‌ها با داروخانه‌ها اصلاح شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ سرانجام تلاش های هیئت مدیره هفتم انجمن داروسازان ایران به ثمر نشست و قرارداد بیمه‌ها با داروخانه‌ها اصلاح شد.

با تصویب شورای عالی بیمه سلامت و ابلاغ وزیر بهداشت، پس از سه سال پیگیری مستمر، قراردادهای همه بیمه ها با داروخانه ها، بر اساس ماده ۳۸ قانون تنظیم مقررات مالی دولت اصلاح شد.

بر اساس فرمت قرارداد جدید، سازمانهای بیمه گر موظفند پرداختهای خود را مبتنی بر ساز و کار و مواعد ماده ۳۸ پرداخت و یا جریمه تاخیر بدهند.