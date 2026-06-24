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سینماهای کشور همزمان با مراسم وداع و تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب در روزهای ۱۳ تا ۱۸ تیرماه تعطیل هستند.
به گزارش خبرگزاری صبا و سیما به مناسبت برگزاری مراسم وداع، تشییع و تدفین پیکر امام مجاهد شهید حضرت آیتاللهالعظمی سیدعلی حسینی خامنهای (قدسالله نفسه الزکیه)، فیلمهای «آنتیک»، «تاکسیدرمی»، «کفایت مذاکرات»، «ماجراجویی در جزیره جیمز باند»، «تهران کنارت»، «سفر به لیمونیا» و «ژولیت و شاه» از روز شنبه (۱۳ تیرماه) تا پایان روز پنجشنبه (۱۸ تیرماه) در تمامی سینماهای کشور اکران نخواهند شد.
سینماهای شهر تهران از روز شنبه (۱۳ تیرماه) تا پایان روز دوشنبه (۱۵ تیرماه)، سینماهای شهر مقدس قم در روز سهشنبه (۱۶ تیرماه) و سینماهای شهر مقدس مشهد در روز پنجشنبه (۱۸ تیرماه) تعطیل خواهند بود.
همچنین سینماهای سراسر کشور با توجه به فرارسیدن تاسوعا و عاشورای حسینی از ساعت ۱۹ روز سهشنبه (دوم تیرماه) تا صبح روز یکشنبه (هفتم تیرماه) تعطیل هستند.