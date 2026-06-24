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طرح نظارت میدانی و مدیریت هوشمند انرژی؛ گام راهبردی متخصصان شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان برای پایداری شبکه آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ روابط عمومی شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان اعلام کرد: در راستای صیانت از پایداری شبکه سراسری برق و مدیریت هوشمند بار در ساعات اوج مصرف، متخصصان شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان با اجرای طرح عملیاتی «صد شب، صد بازدید»، نظارت دقیق بر الگوی مصرف در بخش تجاری را به منظور پیشگیری از ناترازی انرژی با موفقیت اجرایی کردند.
در ادامه برنامههای استراتژیک این شرکت برای گذر از پیک تابستان، متخصصین و کارشناسان این مجموعه با حضور میدانی در مراکز تجاری و پرمصرف، طرح «صد شب، صد بازدید» را با هدف پایش مستقیم و اصلاح الگوهای مصرف کلید زدند.
در جریان این بازدیدهای شبانه، تیمهای تخصصی اعزامی، علاوه بر ارزیابی وضعیت مصرف انرژی در واحدهای تجاری و اداری، راهکارهای فنی لازم را برای مدیریت بار شبکه به مشترکان ارائه دادند. تمرکز اصلی این بازدیدها بر آگاهسازی کسبه نسبت به ضرورت کاهش روشناییهای غیرضروری و حذف مصارف مازاد بود که نقش مستقیمی در پایداری شبکه توزیع ایفا میکند.
رویکرد تعاملی متخصصان شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان و ارائه تذکرات فنی، با استقبال و همراهی مسئولانه اصناف و فعالان بخش تجاری مواجه شد. در پی این اقدامات، بخش قابلتوجهی از مشترکان درخصوص بهینهسازی سامانههای روشنایی و کاهش بارهای غیرضروری اقدام کردند که این اقدام دستاورد مهمی در مسیر صرفهجویی ملی محسوب میشود.