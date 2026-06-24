به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، همزمان با فرارسیدن شب تاسوعای حسینی و در آستانه ایام سوگواری حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و ۷۲ یار باوفای ایشان، مراسم معنوی عزاداری با حضور اعضای کاروان تیم ملی فوتبال ایران در محل اقامت این تیم در تیخوانا برگزار شد.

در این مراسم مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال، مهدی محمدنبی نایب رئیس فدراسیون و سرپرست تیم ملی، امیر قلعه‌نویی سرمربی تیم ملی، هدایت ممبینی دبیرکل فدراسیون فوتبال، اعضای کادر فنی، بازیکنان و دیگر اعضای کاروان تیم ملی حضور داشتند.

ملی‌پوشان ایران در حالی که خود را برای ادامه رقابت‌های جام جهانی ۲۰۲۶ آماده می‌کنند، با برپایی این مراسم، یاد و نام سید و سالار شهیدان و یاران وفادارش را گرامی داشتند.