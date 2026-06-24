مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان از شرکت یک هزار و ۳۵۶ دانش آموز استان کرمان در مرحله اول آزمون المپیاد‌های علمی در ۱۴ رشته و راهیابی ۲۴۲ نفر به مرحله دوم خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان از شرکت یک هزار و ۳۵۶ دانش آموز استان کرمان در مرحله اول آزمون المپیاد‌های علمی در ۱۴ رشته و راهیابی ۲۴۲ نفر به مرحله دوم خبر داد.

محمدرضا فرح بخش گفت: از ۲۳۳۷ نفر داوطلب ثبت نامی در ۱۴ رشته در مرحله اول المپیاد علمی، ۱۳۵۶ نفر شرکت کردند و ۲۴۲ نفر موفق شدند به مرحله دوم راه پیدا کنند.

وی افزود: از ۲۴۲ نفر قبولی مرحله اول ۱۵۰ نفر پسر و ۹۲ نفر دختر در روز‌های یکشنبه ۱۴۰۵/۰۳/۳۱، دوشنبه ۱۴۰۵/۰۴/۰۱، سه شنبه ۱۴۰۵/۰۴/۰۲ صبح و عصر در رشته‌های ریاضی ۴۶ نفر، ادبی ۱۷ نفر، شیمی ۱۱ نفر، اقتصاد ۶ نفر، هوش مصنوعی ۱۰ نفر، سلول‌های بنیادی ۱۹ نفر، علوم زمین ۷ نفر، نجوم ۱۳ نفر، کامپیوتر ۱۵ نفر، فیزیک ۲۸ نفر، زیست شناسی ۳۸ نفر، جغرافیا ۱۰ نفر، سواد رسانه‌ای ۹نفر و نانو۱۳ نفر در استان به رقابت پرداختند.