یکی از پرونده‌های سنواتی و دارای اختلافات ملکی استان کرمان پس از حدود دو دهه پیگیری، بررسی‌های کارشناسی و طی مراحل قانونی تعیین تکلیف شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان طی مراسمی با حضور امیر سرتیپ علی جهانشاهی فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران، سیدمهدی هاشمی مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان، رحمان جلالی معاون امنیتی و انتظامی استاندار کرمان و سرتیپ ملکی‌زاده فرمانده قرارگاه منطقه‌ای جنوب شرق نزاجا، سند مالکیت پادگان آموزشی ۰۵ کرمان رونمایی و تحویل شد.

این پرونده از جمله پرونده‌های قدیمی و پیچیده استان بود که طی سال‌های گذشته به دلیل وجود ابهامات و اختلافات متعدد، تعیین تکلیف آن با موانعی مواجه شده بود. با این حال، پس از انجام بررسی‌های تخصصی، هماهنگی میان دستگاه‌های ذی‌ربط و پیگیری مستمر کارشناسان ثبتی، زمینه رفع موانع موجود فراهم و فرآیند صدور سند مالکیت آن نهایی شد.

صدور سند پادگان آموزشی ۰۵ کرمان پس از گذشت حدود ۲۰ سال، نمونه‌ای از اقدامات مؤثر در راستای تثبیت مالکیت اراضی، کاهش اختلافات ملکی و اجرای سیاست‌های سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در تعیین تکلیف پرونده‌های سنواتی و رفع معارضات ثبتی به شمار می‌رود.

بر اساس این گزارش، با صدور این سند، یکی از پرونده‌های مهم و قدیمی استان کرمان به سرانجام رسیده و زمینه بهره‌برداری مطمئن و قانونی از این مجموعه فراهم شده است.

گفتنی است پیگیری‌های مستمر و تلاش‌های تخصصی رئیس واحد ثبتی منطقه ۲ کرمان در کنار همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط، نقش مهمی در رفع اختلافات و به سرانجام رسیدن این پرونده قدیمی ایفا کرد.