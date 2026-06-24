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معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی چهارمحال و بختیاری از پیشرفت فیزیکی ۷۵ درصدی طرح عملیات آماده سازی سایت ۶۱ هکتاری نهضت ملی مسکن و جوانی جمعیت در بروجن خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز چهارمحال و بختیاری، امیدی گفت: این عملیات با ۱۰۰ میلیارد تومان تا پایان شهریور ماه تکمیل خواهد شد.
وی افزود: مساحت این سایت ۶۱ هکتار است و تاکنون عملیات آماده سازی آن شامل خاکبر داری، خاکر یزی و بستر سازی ۷۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.
وی افزود: در این سایت، ۳۲۴ پلاک برای متقاضیان طرح جوانی جمعیت و ۳۸۳ پلاک برای متقاضیان نهضت ملی مسکن پیشبینی شده است که پلاکهای نهضت ملی مسکن در قالب گروههای ساخت سه نفره به متقاضیان دارای شرایط واگذار خواهد شد.
معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی استان با بیان اینکه عملیات اجرایی این سایت با اعتباری بالغ بر ۱۰۰ میلیارد تومان در حال انجام است، افزود: با برنامه ریزیهای صورت گرفته، انتظار میرود عملیات آماده سازی این سایت تا پایان شهریور ماه سال جاری به اتمام برسد.