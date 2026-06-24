به گزارش خبرنگار اعزامی خبرگزاری صدا و سیما؛ رئیس مجلس در بدو ورود به فرودگاه بین المللی حیدر علی‌اف، مورد استقبال موسی قاسم لی نایب رئیس مجلس ملی آذربایجان، آذر امیر اصلان اُف رئیس کمیته سیاست اقتصادی و صنایع مجلس ملی آذربایجان و جوانشیر پاشازاده عضو گروه دوستی پارلمانی ایران در مجلس ملی آذربایجان و همچنین مجتبی دمیرچی لو سفیر جمهوری اسلامی ایران در جمهوری آذربایجان قرار گرفت.

این اجلاس از ۳۱ خردادماه تا ۴ تیرماه به میزبانی جمهوری آذربایجان برگزار می‌شود و در جریان آن نشست کمیته اجرایی، انجمن دبیران‌کل مجالس کشور‌های عضو، کمیته دائمی فلسطین، کمیته جوامع و اقلیت‌های مسلمان، کنفرانس زنان نماینده پارلمان‌های کشور‌های اسلامی، کمیته تخصصی دائمی امور حقوقی و فرهنگی و گفتگوی تمدن‌ها و ادیان، کمیته تخصصی دائمی امور اقتصادی و محیط زیست، کمیته تخصصی دائمی حقوق بشر، زنان و خانواده و بیست و هفتمین اجلاس کمیته عمومی اتحادیه مجالس کشور‌های عضو سازمان همکاری اسلامی برگزار خواهد شد.

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همچنین روح الله متفکر آزاد، محمدمهدی شهریاری، سیدیحیی سلیمانی و سارا فلاحی از اعضای هیئت پارلمانی هستند که در این اجلاس رئیس مجلس را همراهی می‌کنند.