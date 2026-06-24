پخش زنده
امروز: -
ترامپ خواستار کاهش سریعتر قیمت بنزین در جایگاهها در آمریکا شد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، در شبکه اجتماعی «تروث سوشال» نوشت: «شرکتهای بزرگ نفتی، قیمت بنزین در جایگاهها را متناسب با کاهشِ شدیدِ قیمت نفتی که خریداری میکنند، پایین نمیآورند. آن قیمتها به شدت در حال سقوط است! به عبارت دیگر، مشتریان با «گرانفروشی» مواجهاند. من به وزارت دادگستری دستور دادهام فوراً این موضوع را بررسی کند. قیمت بنزین باید خیلی سریعتر از آنچه اکنون میبینم کاهش یابد! رئیسجمهور دونالد جی. ترامپ»