مدیر ستاد اقامه نماز چهارمحال و بختیاری از برگزاری نماز جماعت ظهر عاشورا در مصلاها، مساجد و هیئات عزاداری استان خبر داد.

اقامه نماز جماعت ظهر عاشورا در چهارمحال و بختیاری

اقامه نماز جماعت ظهر عاشورا در چهارمحال و بختیاری

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز چهارمحال و بختیاری ، حجت‌الاسلام محمد کریمی از برگزاری نماز جماعت ظهر عاشورا در مصلی‌ها، مساجد و هیئات عزاداری استان خبر داد گفت: در این راستا، ۱۲ نماز جماعت شاخص در ۱۲ مرکز شهرستان‌های استان برنامه‌ریزی شده است.

مدیر ستاد اقامه نماز استان با ذکر اینکه نماز ظهر عاشورا در مرکز استان با حضور پرشور عموم عزاداران حسینی برپا می‌شود، افزود: در شهرکرد نماز ظهر عاشورا به امامت نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه شهرکرد در مصلی امام خمینی (ره) اقامه خواهد شد.

کریمی بیان کرد: این آیین معنوی در لردگان در مصلای اولی‌الامر (ع) برگزار می‌شود؛ همچنین حسینه شهدای اردل، گلزار شهدای فارسان، حسینیه ثارالله مال‌خلیفه در شهرستان فلارد و مصلی حضرت محمد رسول الله (ص) صحنه برپایی نماز جماعت ظهر عاشورا است.

وی یادآور شد: پارک شهرداری شلمزار در شهرستان کیار، روضة الشهداء بروجن، امامزاده آقا عباسعلی روستای برجویی در شهرستان خان‌میرزا، مسجد جامع بن، مسجد جامع سامان و مصلی نماز جمعه فرخشهر به عنوان مکان برگزاری نماز ظهر عاشورا اعلام شده است.