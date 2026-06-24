به خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، فروزان شاهقلی با اشاره به اینکه ثبت‌نام برای پذیرش در حوزه علمیه خواهران در استان برای سال تحصیلی ۱۴۰۵- ۱۴۰۶ هم‌زمان با سراسر کشور آغاز شده است، گفت: علاقه‌مندان می‌توانند برای ثبت‌نام به یکی از مدارس علمیه خواهران استان و یا سایت پذیرش حوزه‌های علمیه به نشانی https://register.whc.ir مراجعه کنند.

معاون آموزش مدیریت حوزه علمیه خواهران استان با ذکر اینکه بعد از اتمام مهلت ثبت‌نام، فرآیند آزمون ورودی، مصاحبه و گزینش آغاز می‌شود، افزود: امسال پذیرش طلاب در ۲ رشته تفسیر و علوم قرآن و مشاوره خانواده با رویکرد اسلامی در سطح ۳ آغاز شده و در سطح چهار نیز در رشته علوم و معارف قرآن پذیرش داریم.

شاهقلی بیان کرد: در مجموع ۹ مدرسه علمیه خواهران در استان در شهر‌های بروجن، لردگان، فارسان، فرخشهر، بن، ناغان، شلمزار و ۲ مرکز در شهرکرد دایر و مشغول فعالیت هستند.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر ۷۰۰ طلبه در ۹ مدرسه علمیه در همه مقاطع و در سطوح ۲ تا چهار مشغول تحصیل هستند، گفت: باتوجه به وضعیت موجود جامعه و آسیب‌ها به نظر می‌رسد یکی از بهترین جا‌هایی که بتواند دغدغه خانواده‌ها را در مورد دخترانشان رفع کند، فضای علمی، تربیتی و پژوهشی حوزه علمیه است.